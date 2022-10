“Voy a matar su madre y me voy a matar”, avisó a sus hijos antes del crimen

Un hombre de 72 años asesinó hoy de un tiro en la cabeza a su exmujer, de 60, y luego se suicidó en una vivienda de Olavarría. Los cadáveres fueron encontrados por un hijo de la pareja, que concurrió a la casa luego de que su padre le enviara un mensaje de WhatsApp en el que le advertía: “Voy a matar a su madre y me voy a matar”.El hecho ocurrió en una casa situada en la calle Junín 3768, de aquella ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires, donde Susana Seitz y José Luis Lezcano fueron hallados muertos, cada uno con un disparo en la cabeza.“Voy a matar a su madre y me voy a matar”, es el mensaje que, vía WhatsApp, el hijo de la pareja recibió de parte de su padre, y que motivó que fuera hasta la casa y hallara a sus padres muertos.El hijo llamó al 911 y de inmediato arribó al lugar un móvil del Comando de Patrullas de Olavarría que constató el trágico desenlace.Al ingresar a la vivienda, el personal policial observó tendido en el comedor el cuerpo de Lezcano, que presentaba un sangrado y una herida de bala en el lateral derecho de su cabeza y, cerca del cadáver, un revólver.En tanto, en una de las habitaciones, hallaron el cuerpo de Seitz con un aparente disparo de arma de fuego del lado izquierdo de su cabeza.Personal médico de una ambulancia constató ambos decesos y el lugar fue preservado para el trabajo de los peritos de Policía Científica.Fuentes policiales informaron a Télam que de acuerdo a los primeros testimonios del entorno, la pareja estaba en proceso de separación.A su vez, los voceros indicaron que la mujer era hermana de un oficial mayor que trabaja en la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Olavarría.El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Olavarría, del Departamento Judicial de Azul.