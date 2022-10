Robaron costosos equipos a club de softbol: “Es penoso porque todo es a pulmón”

Robaron costosos equipos del club Colonia Avellaneda Softbol; solo un bate está valuado 25 mil pesos y de la entidad deportiva se llevaron cuatro. “Duele mucho porque todo es a pulmón”, lamentó ael presidente del CAS, Marcos López.“Se llevaron dos pares de guantes de las categorías iniciales; tres pares de guantes cuero porcino, que son mucho más caros; tres cascos, que cada uno está valuado en siete mil pesos; y cuatro bates, que hoy día, en el mercado, salen desde 25 mil pesos en adelante”, detalló López.Además, el o los malvivientes se alzaron con una pava eléctrica, una garrafa y hasta paquetes de tejido perimetral que habían adquirido para cerrar el predio.“El lugar estaba cerrado con una cadena con candado, la que cortaron y así pudieron entrar”, explicó el dirigente deportivo al comentar que el hecho de inseguridad habría ocurrido a plena luz del día “porque vecinos vieron a un chico sospechoso con varios elementos y después se dieron cuenta que ese podría haber sido el autor del robo”.La denuncia por el robo fue radicada en la comisaría de Colonia Avellaneda.En tanto, López confirmó aque, tras el robo, las prácticas de softbol no se suspenden. “Es muy penoso porque uno hace todo a pulmón, con la comisión de padres y, si bien el Estado nos ayuda, los elementos no son nada baratos”, lamentó el dirigente deportivo.“Que ingresen al lugar es doloroso porque rompen las instalaciones que uno hizo con tanto sacrificio. Duele mucho”, remarcó al dar comentar que anoche tuvo que cerrar la puerta con tornillos “para que no vuelvan a ingresar y no nos roben elementos más caros”.