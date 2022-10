Encontraron muertos a dos hermanos en un estado de avanzada descomposición

Los cadáveres de dos hermanos de 56 y 63 años fueron encontrados esta tarde en avanzado estado de descomposición en el interior de una vivienda del barrio porteño de Villa Pueyrredón y se investiga si se trató de un doble crimen, informaron fuentes policiales.



El hallazgo se produjo esta tarde alrededor de las 18.15 en un departamento de la planta baja de un complejo de monoblocks ubicado en la calle El Gaucho al 5900, en dicho barrio de la Ciudad de Buenos Aires.



Voceros policiales informaron que un hombre de 37 años alertó a la Policía, luego de que un vecino no respondiera a su llamado.



Un efectivo de la Comisaría Vecinal 12B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar y, al abrir una persiana de la casa mencionada, observó el cuerpo tendido de una mujer.



A raíz de ello, ingresó con el denunciante a la propiedad, cuya puerta se encontraba entornada y sin llave, y notaron la presencia del cadáver de dicha mujer, tirado en el suelo del living boca arriba, con una remera sobre el rostro y en avanzado estado de putrefacción.



A su vez, también encontraron el cuerpo de un hombre, al costado de la cama de una de las habitaciones, en la misma posición e igual estado de descomposición.



Posteriormente los uniformados identificaron a las víctimas, que eran hermanos, como Mónica Cristina Grosso (63) y Marcelo Fernando Grosso (56), informaron fuentes policiales.



De acuerdo al relato de los vecinos, el hombre vivía en el lugar y su hermana en el partido bonaerense de Moreno, pero visitaba a su familiar ya que tenía problemas de salud.



Los policías que luego realizaron las actuaciones en el lugar observaron a simple vista restos de jugos cadavéricos y sangre en la propiedad, pero a raíz del estado de los cadáveres no pudieron determinar la existencia de signos de violencia en las víctimas, motivo por el que aguardaban la presencia de la Unidad Criminalística Móvil (UCM).



Sin embargo, en la vivienda los agentes observaron desorden a simple vista y falta de aseo, además de no encontrar los teléfonos celulares de las víctimas, añadieron las fuentes consultadas.



Con estos indicios, además de detectar que la puerta se encontraba abierta y la remera en la cara de la mujer es que los investigadores sospechaban de un doble crimen.



Interviene en la causa la fiscal María Capanegra, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 46, que dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer el hecho.



En ese marco, esta noche los peritos realizaban la prueba con el reactivo luminol para detectar manchas hemáticas en la propiedad y se aguardaba el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para realizar las autopsias correspondientes.