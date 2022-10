Debía cumplir domiciliaria por maniatar y torturar a mujer y estaba en la calle

El hecho

Detuvieron a un joven por incumplir la prisión domiciliaria impuesta por maniatar y robarle a una mujer en Paraná. La policía se hizo presente, este miércoles por la tarde, en el domicilio del malviviente en calle Feliciano para verificar si cumplía con la medida y constató que no se encontraba en el lugar.Tras una recorrida por la zona, personal policial localizó al delincuente en inmediaciones de la Villa 351, más precisamente en Avenidas de Las Américas y Pronunciamiento. Según indicaron a, el joven se encontraba realizando disturbios en la vía publica.La jueza Marina Barbagelata había resuelto disponer la prisión preventiva por 60 días, en la cárcel de Paraná, de Julio Nicolás Núñez de 23 años, imputado por “el robo, violación de domicilio y abuso sexual” del cual fue víctima una mujer en Boulevard Racedo de la capital entrerriana.Este sujeto, hacía poco había salido de la Unidad Penal por una tentativa de homicidio. En la causa también fue detenido su hermano, de 22 años, quien podría haber actuado como cómplice.Cabe recordar que el pasado 8 de julio, una mujer de 60 años fue víctima de un violento asalto en su casa de bulevar Racedo de Paraná. Un malviviente la ató de pies y manos para robar una fuerte suma de dinero, que rondaría los 700 dólares; no sin antes ocasionar destrozos en el lugar. Según pudo confirmar Elonce, la vecina permaneció inmovilizada durante unas siete horas, hasta que fue liberada por familiares que acudieron al lugar a constatar el motivo por el que no atendía los llamados.Tras diversas tareas investigativas, personal policial de la División de Robos y Hurtos, logró detener a dos hombres, mayores de edad. Además, secuestraron diversos elementos que fueron robados del domicilio.Entre ellos se localizó: 700 dólares, 8.000 pesos y elementos electrónicos como planchita y secador de pelo, parlantes, Tablet, etc.