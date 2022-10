Base Marambio: un militar atacó a mazazos a otro mientras dormía

Un hecho violento inédito se vivió en la base militar Marambio de la Antártida, donde un suboficial atacó a mazazos a otro y la situación no revistió mayor gravedad por la intervención de compañeros de ambos. Ahora, un avión Hércules aguarda que el tiempo permita su arribo al continente blanco para poder trasladar a la víctima del ataque a un centro de salud de mayor complejidad.El hecho ocurrió el último fin de semana, cuando un suboficial veterano atacó a mazazos al Encargado de la Base Conjunta Marambio, Gustavo Echenique, mientras el suboficial mayor dormía. De no haber sido por la intervención de “vecinos” de la habitación de la víctima del ataque, podía haberse tratado de una tragedia.El problema de fondo del violento hecho radicó en las diferencias, principalmente económicas, de los integrantes de las tres fuerzas armadas que conviven en la Base Marambio. Los integrantes de la Fuerza Aérea perciben la compensación salarial correspondiente al “pase” y “zona” por servir en la Antártida. Eso no sucede con los efectivos de la Armada y el Ejército argentino.Por ende, esta diferencia provoca que en las diferencias de ingresos económicos entre los representantes de las diferentes fuerzas sea abisma: un suboficial de la Armada puede, así, llegar a cobrar lo mismo o más que un Jefe de Base de alguna de las otras dos fuerzas.Dentro de este contexto, el sábado por la noche se generó una discusión muy fuerte entre Echenique y otro suboficial, cuya identidad no fue revelada. La situación parecía no haber pasado a más de vociferaciones y algún que otro insulto, hasta que llegó la madrugada.Fue entonces cuando el suboficial se introdujo en la habitación de Echenique y le dio tres mazazos al Encargado de la Base Conjunta Marambio. Los gritos y los ruidos permitieron que otros militares pudieran intervenir y frenar el ataque, lo que prácticamente salvó la vida del suboficial mayor. En principio, el militar atacado recibió primeros auxilios por parte de sus compañeros y ocho puntos de sutura en su rostro. En todo momento se mantuvo consciente y por el momento no corre riesgo su vida.A raíz de este hecho, un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea se encuentra desde el lunes por la tarde en Río Gallegos, listo para poder volar hacia la Antártida y para poder socorrer al militar herido.En el avión viajarán un General y un Contraalmirante para comandar las investigaciones sobre el ataque junto a una comisión del Comando Conjunto Antártico. A su vez, el agresor fue relevado de su cargo y separado momentáneamente, al menos hasta que, tras la investigación, las autoridades militares lleguen a una resolución.También se analizará el comportamiento y la continuidad en el cargo del Jefe de Base en Marambio, quien es el representante del Gobierno argentino dentro del continente blanco.Como consecuencia del suceso, el Comando Conjunto Antártico del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas publicó un comunicado oficial en el que se expresó sobre lo ocurrido el 16 de octubre y las acciones a tomar a futuro.“El hecho mencionado tuvo como resultado que uno de los involucrados resultare con dos lesiones cortantes aparentemente producidas con un elemento contundente. El personal herido fue atendido en forma inmediata por el servicio de sanidad de la base, encontrándose fuera de peligro. Como medida preventiva se procedió a replegar al Continente al presunto agresor y evacuar al agredido para su monitoreo y seguimiento en su evolución sanitaria. Lo ocurrido no constituye un hecho reiterativo en las Bases Antárticas Conjuntas, sino por el contrario, es un hecho aislado y sin precedentes que no representa los valores y principios Institucionales y a aún más los hábitos y costumbres en la convivencia en la Antártida”, rezó el comunicado oficial. (Fuente: Infobae)