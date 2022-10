Pareja asaltó a mano armada a tres mujeres: “no iba a morir por un teléfono”

Relato de la víctima

Momento de angustia

Un violento asalto ocurrió en la tranquila tarde de este domingo, a alrededor de las 19, en calle Balcarce, antes de llegar a Humberto Primo, de la ciudad de Concordia.Tres mujeres que caminaban por el barrio, fueron abordadas por una pareja de delincuentes que circulaban en moto.Los asaltantes, les apuntaron con un arma de fuego para sustraerles sus pertenencias.Las cámaras de seguridad de un domicilio, permiten determinar cómo se produjo el asalto. El violento asalto quedó registrado y las imágenes dejan en claro las circunstancias del hecho.En la moto, circulaba un hombre que conducía y apuntó con el arma a la víctima, mientras que la mujer que lo acompañaba, se bajó del vehículo para cometer el robo y arrebatarle las pertenencias a la otra mujer.La pareja de delincuentes se llevó un celular, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y débito y los documentos de identidad.La víctima del asalto dialogó cony contó lo sucedido. “Es lamentable que no se pueda caminar tranquilo por la calle. Iba con mi hija y con mi nuera cuando una pareja en moto nos asaltó”, dijo.Asimismo, relató que “el hombre me apuntaba y la mujer me sacó el celular. Me apuntaban con un arma constantemente y para que no les pase nada a mi hija y a mi nuera, les di mi celular y tarjetas”, remarcó y afirmó que “se me vino a la mente el chico que mataron hace ocho meses para robarle el celular. Yo no iba a morir por un teléfono”, resaltó la mujer.“Es injusto por tuve que hacer y pagar todos los trámites otra vez para estar en regla y andar en mi moto. Estos andan en moto robada y sin patente y no pasa nada”, dijo la víctima del robo y agregó” “lo que está pasando en Concordia no da para más. Da mucha impotencia y mucha bronca”, consideró.En tanto, dejó una reflexión y un llamado de atención para los vecinos de la zona. “Que la gente tenga cuidado y no se confíen que no le van a hacer nada, porque en la moto iban una señora y un hombre”, reiteró y concluyó: “es lamentable. La inseguridad es impresionante y hay que hacer algo urgente”, finalizó. Fuente: (CNDigital).