Tras pedir ayuda en video, asistieron a la mujer golpeada y amenazada por su ex

La Justicia, detención y pasos a seguir

El pasado fin de semana, Flavia dio a conocer un video en el que contaba su situación en el que clamaba por ayuda tras sufrir violencia por parte de su ex pareja. La mujer temía por su vida y la de sus hijos.Sus familiares, denunciaron públicamente este lunes, en medios de Concordia a Alberto Fabián Ojeda, ex pareja de Flavia. El padre de dos de sus cinco hijos y autor de reiteradas golpizas y agresiones contra la mujer.“Ahora queda esperar a que ella se pueda recomponer y comenzar a vivir su vida. Ella quedó sin nada, pero al menos tanto ella como sus hijos están vivos”, expresó Fabiola.Asimismo, familiares manifestaron encontrarse muy preocupados. "Esperamos que la Justicia lo deje detenido, que no lo suelten, porque si no, Flavia no va a poder vivir en Concordia: él ha quemado casas de la familia y de sus amigas también. Tenemos miedo de las represalias que nos pueda llegar a dar porque él tiene mucha bronca, incluso a la mamá de Flavia le llegó a cortar un dedo".El subjefe de la Jefatura Departamental Concordia, comisario Danilo Parodi, confirmó que se produjo la detención del sujeto en el contexto de violencia de género, en jurisdicción de la Comisaría Séptima de Concordia. "Posteriormente, el masculino de 49 años quedó alojado en la sección alcaidía, con conocimiento del fiscal de Género, Dr. Giambattista", dijo aEl fiscal que entiende en la causa, Dr. Juan Pablo De Giambattista se refirió a la situación del detenido y precisó: "Luego de una serie de allanamientos se lo localizó y quedó detenido", remarcó."Este miércoles será la audiencia de prisión preventiva y el tiempo que dure su detención lo determinará el Juzgado de Garantías. El detenido está imputado por los delitos de lesiones graves y amenazas", especificó."Además, el Juzgado de Familia, que actúa de forma integral con la Fiscalía de Género, dictó medidas de 180 días de prohibición de acercamiento al hogar para el agresor", expresó el fiscal.