Removieron a los policías que no le tomaron una denuncia a joven que se suicidó

El gobierno de Tucumán resolvió este martes remover a la cúpula policial que prestaba servicio en una comisaría de la localidad de Trancas, en el Norte de la provincia, acusados de no tomarle la denuncia a Noelia Soledad Sosa, de 30 años, que se había presentado a acusar a su pareja por violencia de género. La mujer, de 30 años y madre de dos hijos, pocas horas después se suicidó.El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, dijo que visitarán a los familiares de la víctima. “Iremos a darles nuestras condolencias porque es un hecho lamentable, y les vamos a explicar cuál es la situación, que estamos a disposición de ellos. La fuerza policial está a disposición de la familia y la Justicia para investigar. Iremos hasta las últimas consecuencias”, indicó en conferencia de prensa.Incluso, el ministro Gamboa sostuvo que “puede suceder que no se tome una denuncia, pero se han bajado líneas para que no ocurra”. “A veces se pide a una persona que espere un momento porque el oficial no se encuentra, no niego que puede suceder esto. Todo depende del momento y la hora en la que se llegue a una comisaria, que pueden tener mucha concurrencia”, afirmó.“En ese momento, estaban trabajando cinco efectivos. Para respetar los derechos que tienen de defensa, se investiga y se van tomando actuaciones. Después se verá si se los acusa o imputa”, agregó.Según relataron fuentes judiciales a Infobae, el domingo pasado Noelia fue encontrada sin vida en su departamento de un ambiente de Trancas. A su lado había dejado una carta. Tras ser hallada, un médico forense constató que la mujer no tenía signos de violencia, solicitó inhumar el cuerpo y se le entregó a la familia.Tras el hecho, los familiares de la joven relataron que pocas horas antes de quitarse la vida, Noelia se dirigió a la comisaria para denunciar a su pareja, que supuestamente ejercía violencia de género sobre ella, pero el personal que se encontraba de servicio se negó a tomarle la denuncia.