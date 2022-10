Hermanos abusados en Oro Verde: cuarto intermedio hasta el lunes

“Discutimos la autoría”



Por segunda vez, las víctimas de la causa de los abusos sexuales en Oro Verde se volvieron a sus casas sin dar sus testimonios en el juicio que llevan esperando alrededor de una década. A inicios de octubre, el rechazo a una probation y la recusación al Tribunal había demorado el inicio del debate. Este lunes, cuando estaba todo listo para comenzar, un planteo de nulidad de parte de dos defensas obligó suspender la audiencia. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el lunes.El debate se reanudará entonces el 24 de octubre a las 9, según supoEl 3 de octubre era la primera audiencia, pero la recusación a los jueces Carolina Castagno, Alejandro Cánepa y Rafael Cotorruelo postergó el inicio. Finalmente, este tribunal fue confirmado y se había fijado para este martes la primera jornada del juicio. Efectivamente, el debate empezó, tal como se hacía con las causas tramitadas por el anterior Código Procesal Penal, con la lectura de los hechos imputados a los 11 procesados.El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a la hora 9, donde informarán sobre la resolución respecto a estos planteos.En el expediente, se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Entre los acusados que llegan a juicio, está el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.“Pasaron nueve años de la denuncia por las particularidades propias de este tipo de delitos porque no es tan fácil, no es simple de averiguar, se escudriña en la mente de las personas y no es tan simple de desentrañar los hechos tal cual podrían haber aparecido o cómo sucedieron”, dijo este martes ael abogado defensor Jorge Sueldo, quien representa a ocho de los 11 imputados.Consultado sobre su estrategia para el proceso, remarcó: “Siempre discutimos la autoría; los hechos estarán en probarlos por parte de la Fiscalía, para eso es el debate, porque lo que no digamos las partes no interesa; pero una vez probados los hechos, hay que probar quiénes fueron los autores de esos hechos”.“Mis asistidos quieren declarar y negar todos los hechos que se les imputan”, subrayó Sueldo al confirmar que los acusados “responderán preguntas” al tribunal y las partes.En relación a la serie de recusaciones que se desplegaron previo al inicio del juicio, el defensor argumentó que “son muchos imputados y cada uno tiene su derecho de defensa, el que no puede negársele, porque la Justicia está para reconocérselo, y tienen derecho a contradecir las imputaciones y que un tribunal superior lo resuelva”.Las audiencias de debate serán dirigidas por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, presidido por la vocal Carolina Castagno, y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa. Continuarán los días 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre en el mismo lugar y a partir de la misma hora.El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal coordinadora Matilde Federik y el fiscal Mariano Budassoff, en tanto que la abogada Mariana Hundt y el abogado Máximo Estrugo serán querellantes particulares.Por su parte el defensor oficial Jorge Sueldo asistirá a las imputadas y a los imputados S.,M.J.; S.,L.; S., J.; S., G.; C., D; A., M.; G., A; y W.F., M., en tanto que la abogada Natalia del Castillo representará a la imputada A., N.La imputada S., G., será representada por los abogados Hugo Genelli y Leonardo Kunzi, en tanto que sus colegas Augusto Shonfeld y Guillermo Mulet acompañarán a la imputada L., A., mientras que Susana Carnero asistirá por el Ministerio Pupilar.