Protagonizó un fatal accidente, lo atacaron en el hospital y murió días después

El pasado sábado 8 de octubre, una futbolista de Argentino de Merlo falleció en un accidente automovilístico en la ruta nacional 9, cuando volvía de jugar un partido con su equipo ante Atlético de Rafaela, en Santa Fe. La víctima fue identificada como Giuliana Gómez, de 20 años.La futbolista viajaba en un auto junto a tres compañeras y al conductor Ricardo López, quien por causas que están tratando de establecerse, perdió el control y el vehículo, que dio varios tumbos, terminó volcado sobre la banquina.Tras estar nueve días internado, el hombre falleció ayer, pero hasta el momento la causa del deceso no está clara. Es que cuando estaba en observación en un centro de salud en Baradero, López, que era dirigente del club Argentino de Merlo y también jefe de prensa de la entidad, fue agredido por familiares de la joven deportista fallecida.“Lo golpearon y le pegaron con un tubo de oxígeno en la cabeza”, relató su hijo Ricardo durante el velatorio.Consternados por la muerte de su padre, los hermanos Alejandra y Ricardo hablaron con los medios en la puerta del club, donde velaron los restos del hombre. “Mi papá estaba bien tras el accidente. Cuando ocurrió, los oficiales le dijeron que iban a pedir una ambulancia para que lo revisara, pero él les dijo que no hacía falta. Buscaba los celulares para comunicarse y habló con mi mamá y llamó al club para avisar. Primero trasladaron a las chicas al hospital y luego a mi papá”, contó Alejandra.Según lo que informaron los médicos del hospital de Baradero una vez que llegaron a ver a su padre, López había sido agredido por familiares de Gómez en la guardia del centro asistencial. “Le pregunté qué había pasado, me reconoció y me relató todo esto”, agregó Ricardo.La agresión fue el mismo día que el accidente, unas pocas horas después. López estuvo dos días internado en Baradero y luego fue derivado a la Clínica Agüero en Morón con un hematoma subdural hasta que falleció ayer por la tarde.Por su parte Alejandra contó que el hombre les alcanzó a contar que el accidente en la ruta sucedió a raíz de las “fuertes ráfagas de viento” que había en la zona, a la altura de la ciudad de Alsina, al momento del viaje. “Pasaron por una arboleda y ahí los agarró una fuerte ráfaga que le hizo perder la estabilidad con el automóvil”, contó la mujer. Tras ello su hermano agregó: “Ahí pisó la banquina e hizo girar el auto”.El fiscal Vicente Gómez, de la UFI Nº9 de Baradero aguarda el resultado de la autopsia al cuerpo del dirigente para establecer si la muerte fue o no producto de la golpiza. De corroborarse esta línea de investigación, podría imputar a los agresores por homicidio. Hasta ahora, el padre de la futbolista fallecida, estaba acusado por lesiones contra el dirigente del club, además le endilgaba a López negligencias por la organización del viaje y el encuentro deportivo.Según trascendió, las integrantes del plantel habían pedido, no una, sino varias veces, que las enviaran en un micro o que les pagaran un hotel para pasar la noche y regresar al día siguiente del partido.Pero la precariedad del Ascenso, profundizada en el fútbol femenino, derivó en la negativa. Después de jugar, las chicas salieron a la ruta, repartidas en autos particulares y el que manejaba López iba primero.