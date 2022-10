“Hay circunstancias llamativas”, indicaron sobre turista que cayó en Cataratas

Sociedad Detallan cómo continúa la búsqueda del turista que cayó al agua en las Cataratas

A 24 horas de la caída de un hombre a las aguas del río Iguazú en el predio de las Cataratas, la Justicia continúa investigando y tomando declaraciones a las personas presentes en el lugar.El Juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Brítez, expresó que hasta el momento, no se tiene mucha información pero que se continúa con la investigación y recabando la mayor cantidad de testimonios posibles entre los profesionales del turismo que estaban trabajando en el circuito superior del Parque Nacional.A su vez, explicó que tratarían de establecer si se encuentran ante un accidente fatal o si se trató de una persona que se intentó quitar la vida, pero que aún no tienen precisiones al respecto.“S", aseguró.Por el momento, se desconoce la identidad de la persona que cayó a las aguas del río Iguazú pero aseguran que se trataría de un adulto mayor. “No hay denuncias relacionadas con la ausencia de una persona. Tampoco se ha denunciado por parte de los propietarios o administradores de los centros hoteleros o de hospedaje con respecto a la ausencia de un huésped”, explicó el Magistrado.Contó que efectivos de Prefectura Naval Argentina se encuentran trabajando en el sitio pero que resultará muy difícil que el hombre haya sobrevivido a la caída por el inmenso caudal de agua que hay en estos momentos en el río Iguazú. “Se halló en las aguas un lado de las zapatillas que usaba el hombre en ese momento”.En cuanto a la versión que se plasmó en redes sociales acerca de que el hombre se haya querido sacar una “selfie” y como consecuencia cayó en el Salto Bosetti, Brítez explicó, “Esa versión no se plasmó en ninguno de los testimonios, lamentablemente es un trascendido que se difundió en las redes y en los medios, pero nosotros no la tenemos corroborada. Todo lo que no esté en la causa para nosotros no existe”.Por último, hizo referencia a la fotografía difundida. “La fotografía que circula en redes sociales sobre un hombre en las aguas, va a ser peritada para corroborar si es real o trucada, pero tampoco aporta mucho a la causa”, cerró el titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú. (Misionesonline)