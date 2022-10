Habló la joven que perdió la vesícula tras ser apuñalada: “Me salvé de milagro”

Policía golpeado

Una violenta pelea entre varias personas ocurrió en horas de la mañana de este sábado en la puerta de un boliche ubicado en la esquina de calles 8 de Junio y 25 de Mayo, de la ciudad de Concepción del Uruguay.Una joven de 22 años resultó herida con un elemento punzante que le atravesó el hígado y la vesícula biliar, órgano que más tarde le fue extirpado ante la gravedad del daño que había sufrido.La mujer evoluciona favorablemente, tras la operación y continúa internada.Mientras tanto, un policía recibió un golpe que le hizo perder el conocimiento cuando intentó detener la pelea, en medio de una gresca generalizada y de estremecedora violencia.El sospechado de golpear al policía ya fue identificado el domingo y puesto a disposición de la justicia. Ahora, habrían identificado a las mujeres sospechadas de enfrentarse a la joven.En tanto, una entrevista realizada con, la joven herida, Verónica Mansilla, contó cómo fue el momento de la pelea en la que resultó apuñalada, dijo que identificó a su agresora, la cual es menor de edad y agradeció a Dios por estar recuperándose de las heridas.Verónica, de 22 años, espera ser dada de alta en los próximos días y desde la habitación del hospital de Concepción del Uruguay, donde permanece internada, hizo un tremendo relato de lo sucedido cuando se retiraba del boliche.“Iba pasando con mi novio por el lugar y vi una pelea, donde le estaban pegando a una chica en patota. Me metí a separar. En eso me pegaron una piña y reaccioné con golpes también y mi atacante sacó una navaja y me apuñaló en la zona del abdomen”, dijo Verónica.Respecto a la agresora que la apuñaló, Mansilla aseguró “yo la vi, sé quién es”, afirmó. Según relató se trataría de una menor de 16 años que “siempre sale armada con navaja, cuchillo o lo que sea” y agregó que “mis amigos la conocen del barrio donde yo nací”. Si bien la policía allanó su domicilio, aún no han podido dar con su paradero por lo que se encuentra prófuga.Tras ser apuñalada, “hice unos pasos y me caí inconsciente toda ensangrentada. Yo sentía que me pulsaba la parte derecha para respirar”, dijo Verónica ay agregó que “en el hospital constataron que me punzaron el hígado y tengo un hematoma en el colon derecho”, dijo al tiempo que resaltó que le extirparon la vesícula.Sobre su estado de salud, que evoluciona de manera favorable, la joven agredida reflexionó que “me salvé de milagro, tengo un Dios aparte con mucho brillo”, remarcó Mansilla.