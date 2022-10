Denuncian a viceintendente por presunta violencia contra una joven de 16 años

La Fiscalía de Género de Concordia y la Justicia de Familia tomaron intervención tras una denuncia presentada en sede policial, contra el viceintendente de Puerto Yeruá, Rubén Segovia.La presunta víctima de “violencia física y psicológica” es una menor de 16 años, que sería su novia. Pero la denunciante no es ella sino su padre, que resolvió dar el paso “para que se tomen las medidas más urgentes y necesarias porque no voy a permitir que hija sea agredida de esta manera”.“Tengo una hija de 16 años que vive conmigo, pero hace aproximadamente dos años tiene una relación sentimental de noviazgo con el ciudadano Rubén Segovia (…) Hace poco tomé conocimiento de que mi hija sufre violencia por parte de Segovia, tanto física como psicológicamente. Ella nunca me contó nada por más que le preguntara, pero me he enterado por terceros”, comenzó diciendo el denunciante.A renglón seguido, contó que acaba de enterarse, gracias a una amiga de su hija, que Segovia “la maltrató, la lesionó tomándola del cuello y la tiró al piso, desconociéndose los motivos. También me mandó fotos de un moretón que tiene mi hija en el cuello”, dijo según publicóEl hombre que se presentó en sede policial para radicar la denuncia reveló que tanto su hija como el propio Segovia negaron el hecho. Ante tal negativo -siguió narrando- “le mostré la foto preguntando y diciéndole que yo sabía lo que había pasado y como que aceptó lo sucedido, pero mi hija no se animaba a denunciarlo, por lo tanto yo quiero radicar la denuncia”, enfatizó.“Radico la presente para que se tomen las medidas más urgentes y necesarias porque no voy a permitir que hija sea agredida de esta manera”, concluyó el denunciante.Según pudo saber El Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal tomó intervención a través del Doctor Juan Pablo De Giambattista. A su vez, la Justicia de Familia dispuso medidas de restricción de acercamiento e incluso suministró a la joven de 16 años un botón antipánico.