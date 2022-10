Mujer que murió atropellada: es un “homicidio imprudente agravado por velocidad”

En la noche del pasado miércoles, falleció en el hospital San Martín de Paraná, Alicia Galván. Horas antes, había sido embestida, cuando intentaba cruzar la calle, por un VW Gol, cuyo conductor fue detenido. El incidente vial ocurrió en Jorge Newbery y Zaragoza.El conductor fue identificado como Tomás Arnaldo García de 24 años. El imputado fue asistido por un abogado particular, y en la audiencia se le otorgó la libertad con restricciones por 45 días, en las cuáles no podrá conducir ningún tipo de vehículos, no acercarse a familiares de la víctima y a testigos, y estar atento al avance de la causa judicial, para lo cual deberá presentarse semanalmente en la Comisaría de su jurisdicción. Tampoco podrá tener contacto con testigos o familiares de la víctima durante ese lapso “que es el que estimamos nos va a llevar concluir con la Investigación Penal Preparatoria y elevar la causa a juicio o, eventualmente, encontrar alguna salida alternativa, que podría ser un juicio abreviado”, dijo ael fiscal Juan Malvasio.Respecto a las pericias, confirmó que, lo que nos permite establecer que se trata de un homicidio imprudente agravado por la velocidad, en función de que la máxima es de 40 kilómetros por hora”. Malvasio advirtió que la ley estipula que “la condena se agrava si la velocidad que lleva el automotor es 30 kilómetros más que la permitida”.Acotó que todavía “no tenemos los resultados” de las pruebas “de alcoholemia y sustancias tóxicas”. Una vez que cuente con esto “tendremos un panorama más claro a ver en qué escala penal nos posicionamos”.El fiscal consideró que “la filmación del siniestro vial es un elemento más que importante para tener acreditado cómo ocurrió el hecho. Es una prueba objetiva y de suma importancia para los peritos de accidentología vial”.. Después deberemos determinar las circunstancias en que se dio el impacto. Pero en principio no sería un atenuante por la velocidad con la cual circulaba el rodado”.