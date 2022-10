"No quiero aparecer muerta en una zanja", clamó una mujer que denuncia a su ex

“Aparecer muerta en una zanja”

Huir por su vida

En la mañana de este lunes, Flavia, una ciudadana concordiense denunció estar padeciendo violencia de género y sostiene que, tanto desde la Justicia como de la Policía, la dejaron desamparada ante las amenazas del violento.La mujer, que mostraba evidentes signos de violencia en su rostro y brazos, relató que en la madrugada de este lunes el padre de sus hijos la golpeó brutalmente y que logró salvar su vida, gracias a que pudo escapar porque un vecino escuchó los gritos.En un tremendo relato grabado en un video, la mujer pide ayuda ante la situación. “Hago un llamado de solidaridad a la gente porque no tengo a quién acudir. Necesito que alguien me ayude porque ya no sé qué hacer. No quiero ser una víctima más ni aparecer muerta en una zanja por él. Hace años que estoy denunciando y el Estado nunca hizo nada”, expresó la mujer.Alrededor de la 1 de la madrugada, Flavia fue sometida a un nuevo episodio de violencia por parte de su ex pareja Alberto Fabián Ojeda, del barrio Los Pájaros, en la ciudad de Concordia. El sujeto es padre de dos de los cinco hijos menores de la mujer. Los niños tienen 14, 12, 11 y dos mellizos de 2 años de edad.Flavia se encuentra en un estado total de vulnerabilidad pues, para salvar su vida, debió huir de su casa dejando atrás a sus cinco hijos menores, sin documentación, sin dinero y con lo puesto. Tanto Flavia como su familia aseguraron sentirse desamparados por la Justicia y la Policía.La víctima relató que está viva porque “no era mi hora de morir” y que logró escapar de las manos de su agresor, a quien ya había denunciado en reiteradas ocasiones y que, incluso, desde la Justicia le habían proveído de un botón antipánico.

Desprotegida

“Amenazados de muerte”

“¿Dónde están los derechos?”

Citados a la misma hora

Asimismo, una de las hermanas de la víctima de violencia de género contó aque también realizó una denuncia ante la comisaría (octava) porque el agresor “vino a violentar mi domicilio buscando a mi hermana para matarla. Hizo desastres por toda Concordia buscándola”.“Desde la Comisaría del Menor, mi hermana tuvo que caminar 15 cuadras sola sin custodia policial en horas de la madrugada siendo que él (el agresor) la estaba buscando como un loco. Cuando mi hermana hizo la denuncia en la Comisaría del Menor, le dijeron que cuando se recupere un poco (de la golpiza) que vaya ella y retire a los hijos del domicilio. Es decir, la están mandando a que (Ojeda) la termine de matar del todo”, sentenció.“Ella estuvo tres horas en la comisaría, toda golpeada, con la misma ropa, sin ni un peso, sin saber cómo estaban sus cinco hijos, con sus otros dos hijos amenazados de muerte y uno de ellos se quedó sin casa porque le robaron todo, y acá no apareció absolutamente nadie del Estado”, manifestó la hermana de la víctima.“No sé qué están esperando, ¿a que la mate?”, cuestionó la hermana de la mujer.“Los hijos mayores de mi hermana Flavia no son hijos de Ojeda y él les mandó a desvalijar la casa y a agredirlos. Están amenazados de muerte. También les prendieron fuego la casa. Anoche les mandaron a tirar un par de tiros”, contó.“La Policía no hizo absolutamente nada, ni nadie apareció, nadie la vino a ver. ¿Dónde está la Policía y dónde están los derechos de la víctima de violencia de género de la que tanto se habla?”, cuestionó con indignación.“Ahora tenemos que estar atentos y alertas, expectantes para ver que él (Ojeda) no se aparezca por la casa a lastimarnos, porque en peleas anteriores que tuvimos, él (por el agresor) golpeó a mi mamá; tres veces le pegó”, relató la hermana de Flavia.Posteriormente, la hermana de Flavia contó que “citaron a mi hermana a las 7:30 de la mañana a la fiscalía y, parece una burla, citaron al violento a las 9 de la mañana. ¿Dónde se ha visto que se cite a la víctima con su victimario?”, se preguntó.Y agregó: “La diferencia entre una cita y otra es de algo más de una hora, donde él puede ir antes y esperarla a ella ahí, porque siempre lo hace”.“Ya lo hizo antes. Incluso él le pegó a mi hermana delante de la fiscal en una denuncia anterior”, enfatizó.Por último, contó que pasado el mediodía tuvieron que llevar a Flavia hasta el hospital Masvernat porque “por la golpiza que el violento le dio a mi hermana, le hundió los dientes postizos y no puede ni siquiera comer. Le destrozó la cara”. Fuente: (ElSol)