Abusos a hermanitos: “Discutimos la autoría de los hechos”, insistió defensor

Finalmente, a nueve años de la primera denuncia, comenzó este martes el juicio por abuso sexual contra 11 imputados por los graves abusos ocurridos en Oro Verde, de los cuales fueron víctimas tres hermanos (dos niñas y un niño), que, en ese momento, eran menores.En el expediente, se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Entre los acusados que llegan a juicio, está el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.el defensor Jorge Sueldo, quien representa a ocho de los 11 imputados.Consultado al abogado sobre su estrategia para el proceso, éste remarcó: “Siempre discutimos la autoría; los hechos estarán en probarlos por parte de la Fiscalía, para eso es el debate, porque lo que no digamos las partes no interesa; pero una vez probados los hechos, hay que probar quiénes fueron los autores de esos hechos”.“Mis asistidos quieren declarar y negar todos los hechos que se les imputan”, subrayó Sueldo al confirmar que los acusados “responderán preguntas” al tribunal y las partes.En relación a la serie de recusaciones que se desplegaron previo al inicio del juicio, el defensor argumentó que “son muchos imputados y cada uno tiene su derecho de defensa, el que no puede negársele, porque la Justicia está para reconocérselo, y tienen derecho a contradecir las imputaciones y que un tribunal superior lo resuelva”.Finalmente, Sueldo anticipó que “está previsto que de las víctimas declaren tres, las que son mayores, y la declaración por Gesell de la menor”.Las audiencias de debate serán dirigidas por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, presidido por la vocal Carolina Castagno, y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa. Continuarán los días 19, 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre en el mismo lugar y a partir de la misma hora.El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal coordinadora Matilde Federik y el fiscal Mariano Budassoff, en tanto que la abogada Mariana Hundt y el abogado Máximo Estrugo serán querellantes particulares.Por su parte el defensor oficial Jorge Sueldo asistirá a las imputadas y a los imputados S.,M.J.; S.,L.; S., J.; S., G.; C., D; A., M.; G., A; y W.F., M., en tanto que la abogada Natalia del Castillo representará a la imputada A., N.La imputada S., G., será representada por los abogados Hugo Genelli y Leonardo Kunzi, en tanto que sus colegas Augusto Shonfeld y Guillermo Mulet acompañarán a la imputada L., A., mientras que Susana Carnero asistirá por el Ministerio Pupilar.