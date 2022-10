Compró un celular por redes sociales y la estafaron

El Jefe de la Departamental de Policía de Victoria, Omar Regondi dio cuenta de varios intentos de estafa y uno concretado, que se registraron durante el pasado fin de semana en la ciudad. Este tipo delitos están a la orden del día y se conocen nuevas modalidades de engaños.



El primero de los hechos ocurrió durante el pasado viernes, cuando una mujer denunció que fue estafada con la compra de un celular de alta gama.



La venta del móvil se habría realizado a través de una red social. La mujer transfirió una suma importante de dinero para poder adquirir el equipo, y luego la empresa que vendía el celular “despareció”.



Además, se registraron dos intentos de estafas con diversas modalidades. Una de ellas fue con el cuento de que los billetes están por vencerse. La persona que recibió el llamado retiró todo su dinero de la cuenta del banco. Afortunadamente el hecho no llegó a concretarse ya que los estafadores no realizaron la búsqueda del dinero.



El segundo intento de estafa, es una “nueva modalidad” delictiva, según la cual una persona que supuestamente vende un auto, pide dinero para la carga de combustible y así llevar el auto para que el comprador lo vea. Según esta mecánica, el dinero sería reembolsado en caso de no proceder con la venta, y en caso de concretarse se tomaría como parte de pago. Esta estafa tampoco se llegó a realizar.



“Estemos atentos porque los estafadores van mutando la forma de hacer sus engaños y hoy por hoy la tecnología avanza a pasos agigantados”, alertó el comisario Regondi en diálogo con LT39.