Vendía autos robados desde la cárcel y hasta su pareja y su madre eran cómplices

Los precios

La investigación nació como tantas otras: una mujer decía haberse contactado con el vendedor de un auto, vía Marketplace, y que luego de negociar con él por llamadas telefónicas, se encontró con una mujer que le mostró el auto en cuestión.Todo ocurrió en San Martín, Buenos Aires, en los primeros meses del año.Pero la felicidad de la compradora, que concretó la operación en la calle y en efectivo, se desmoronó cuando se presentó en el Registro de San Martín: como dice el refrán, "lo barato sale caro". Allí se enteró que el auto era robado, y que la documentación y las patentes eran de procedencia apócrifas.La División Delitos Contra el Automotor de la Policía Federal Argentina (PFA) inició la investigación y de entrada sus detectives se encontraron con un dato interesante: la localización del teléfono del vendedor, que se presentaba como Mariano Vilovski, figuraba en La Plata, en la zona de la Unidad 9."Hoy no nos sorprende: el 90% de las estafas virtuales se realizan desde la cárcel. En este caso, esta persona contaba con apoyo externo. Su familia lo ayudaba, eran sus cómplices", cuenta uno de los investigadores, que coordinó los ocho allanamientos del martes.Al supuesto Mariano Vilovski lo encontraron en la celda 20 del pabellón 3 de la Unidad 9. Se llama, en realidad, Carlos Alberto Esteban (32). Le secuestraron varios celulares y cerca de 20 chips. También detuvieron a su esposa, a su mamá y a dos amigos. Eran sus cómplices en el exterior de la cárcel. La causa está caratulada como "estafa".", afirma una fuente judicial. "Estamos al tanto de varios víctimas. Pero quedamos a la espera de más damnificados. Muchas personas prefieren no denunciar. Creemos que con la difusión de sus perfiles de Facebook podamos incriminarlos en más hechos", agrega.En el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, sospechan, además, que hay víctimas que aún no se enteraron de su condición, por no haber realizado la transferencia.Por lo que pudo saber un auto de gama media, con papeles apócrifos, listo para venderlo y estafar a alguien, se consigue por unos 100 mil pesos en el mercado ilegal. La base de una camioneta en las mismas condiciones es de 300 mil pesos. Por eso la banda del "tumbero" ofrecía precios económicos.Por un Renault Sendero, modelo 2010, pedían 800 mil pesos. Un Gol Power 2009 lo publicaban a 700 mil. Por otro Gol, Trend, 2011, 800 mil. Por 750 mil vendían una Peugeot Partner 2008. En todos los posteos aseguraba que estaban "listos para transferir". En plataformas de compra y venta de autos, esos mismos modelos pueden costar un millón de pesos más caros."Por teléfono te decía 'lo vendo barato porque estoy con una urgencia y me lo tengo que sacar de encima' o 'me quedé sin trabajo y necesito el efectivo para vivir'. Tenía un mecanismo aceitado para hacerle creer al interesado que estaba frente al negocio de su vida", cuenta el investigador consultado.Esteban, siempre haciéndose pasar por Vilovski, explicaba que por una cuestión de tiempos laborales le resultaba imposible mostrar los autos en persona. Pero que de ese asunto se encargaría una mujer. Para los detectives, era una maniobra estudiada: creen que una mujer es más confiable, que genera menos sospechas. Esa persona era, en realidad, la esposa de Esteban.Ella proponía encontrarse con las víctimas en estaciones de servicio, plazas o cualquier sitio público. "Para brindarles mayor seguridad", les explicaba por teléfono.La madre del detenido era la encargada de la documentación y de las patentes. Hasta el momento no se pudo establecer quién robaba los autos. Si eran integrantes de la banda o si se los compraban a otros ladrones. La organización se completaba con dos amigos de Esteban. Se turnaban para acompañar a su esposa en el momento de la muestra del vehículo y del pago, y simulaban ser sus maridos.En las próximas horas los cuatro detenidos serán trasladados a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en los Tribunales de Talcahuano. En ese lugar se definirá su lugar de alojamiento. Están acusados de "estafa".Esteban sería trasladado a otra unidad penal. En la Unidad 9 también se encuentra detenido uno de sus hermanos, al que no se le pudo comprobar ser parte de la banda."El Tumbero" es de la zona de San Miguel. El resto de los allanamientos fueron realizados en Los Polvorines, Pilar, Tortuguitas, Muñiz y Manuel Alberti. "Estaban bien económicamente. Eran viviendas de clase media tirando a alta, residenciales", aseguró una de las personas que participó de los seguimientos.Desde la División Delitos contra el Automotor sostienen que las estafas de este tipo se multiplicaron desde la pandemia. Y que el "rubro de robo de autos" está cambiando. Los ladrones, antes, se limitaban a venderle los vehículos a los reducidores. Ahora van por más: prefieren falsificarle la documentación y las patentes y venderlo por redes sociales a compradores directos. La ganancia es mucho mayor. (Clarín)