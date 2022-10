Doble parricidio: la mala noticia que recibió la empleada doméstica

El matrimonio fue asesinado en agosto pasado en el partido bonaerense Vicente López.



María Ninfa Aquino no fue sobreseída en la causa por el crimen del matrimonio.



Continúa la investigación en torno al crimen del matrimonio en Vicente López, tema sobre el cual la Justicia determinó que Martín Del Río, acusado de un presunto doble parricidio, fue trasladado a una cárcel común.



Por su parte, la defensa del hombre apeló su prisión preventiva con nueve cuestionamientos a la investigación, entre los que se destacan el cambio de la data de muerte de las víctimas, la nulidad de testimoniales y el rechazo a los reconocimientos que lo identificaron como el presunto asesino.



Los dos primeros son por la nulidad que no le concedieron sobre el testimonio de Paola C., la agente inmobiliaria con la que Del Rio mantenía una relación extramatrimonial y que lo incriminó al ser la primera en reconocerlo como el "caminante encapuchado" que quedó filmado llegando y saliendo de la escena del crimen la tarde del 24 de agosto pasado.



De esta manera, Del Río abandonó los calabozos de la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de San Isidro, para ser trasladado a la Unidad 48 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde permanecerá en una cárcel común.



En el fallo, se dictó la prisión preventiva al presunto doble parricida por "doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa", por orden del juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa.



A su vez, en torno a la relación de la empleada doméstica del matrimonio asesinado, María Ninfa Aquino, los fiscales consideraron que sobreseer a la mujer y a Martín Del Río sería "prematuro".



La defensa de Aquino había presentado un pedido de sobreseímiento al juez Costa, quien había sido acusada como presunta "entregadora" al ser arrestada en los primeros días posteriores al crimen de José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso.