Mujer fallecida tras ser atropellada: velocidad, frenada y detalles de pericias

La causa por el choque fatal, en el que perdió la vida una mujer de 78 años el miércoles en Paraná, avanzó este jueves con ely la continuidad de la investigación con la recolección de elementos probatorios.En la noche del miércoles, falleció en el hospital San Martín de Paraná Alicia Galván. Poco antes había sido embestida por un VW Gol, cuyo conductor fue detenido. El incidente ocurrió en Jorge Newbery y Zaragoza, en la zona este de la capital entrerriana.La señora llegó al hospital San Martín consciente. Sin embargo, a causa de las lesiones internas craneales, entre otras, se descompensó y falleció poco después.En tanto,El imputado por el delito de Homicidio Culposo fue asistido por un abogado particular, y en la audiencia, y estar atento al avance de la causa judicial, para lo cual deberá presentarse semanalmente en los tribunales.El conductor, según algunas versiones, podría haberse encandilado por el sol, y ante esto, es que no pudo visualizar a la mujer cuando pasaba por la avenida. Sin embargo, habría ido a una velocidad superior a la permitida en el lugar.. Sumado esto, al aporte de testigos que aseguran que el rodado iba a una velocidad no permitida, es que personal de la Dirección de Criminalística, elaboró un informe preliminar en el cual se estimó queEl imputado, jugador de fútbol de Neuquén, es una persona que no cuenta con antecedentes, y se podría coincidir en que no hubo una actitud dolosa, pero sí imprudente a la hora de transitar a una velocidad excesiva, publica