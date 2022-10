Hermanos abusados en Oro Verde: rechazaron la recusación presentada por defensor

Se realizó, este jueves, una nueva audiencia en el marco de los distintos recursos que vienen demorando el inicio del juicio contra los 11 imputados por los graves abusos ocurridos en Oro Verde, de los cuales fueron víctimas cuatro hermanos. En esta instancia judicial se resolvió la recusación a los vocales, Carolina Castagno, Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa.El tribunal rechazó la recusación que realizaron los defensores de la imputada AML, Guillermo Mulet y Leonardo Schoenfeld, porque entendió que los vocales no incurrieron en prejuzgamiento ni adelantaron opinión respecto de las pruebas que obran en el legajo, las cuales van a ser dirimidas y discutidas en el juicio.Se recordará que el viernes 30 de septiembre, Mulet recusó a todo el tribunal porque el defensor había solicitado una probation para su defendida y que se cambie la calificación del delito que se le imputa, de abuso sexual simple reiterado a abuso sexual simple agravado.El tribunal rechazó el pedido de probation porque consideró que no se debía bajar la calificación del hecho, pero Mulet entendió que no podían hacerlo porque la Fiscalía había consentido la petición; y cuestionó que los jueces se metieron en la función de la acusación pública, que no les corresponde.Además, sostuvo que el tribunal, en su respuesta, ya adelantaba su valoración sobre los hechos respecto de esa mujer, lo que no puede hacer si todavía no empezó el juicio.Finalmente, esa recusación fue rechazada este jueves.