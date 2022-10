Condenado por abuso sexual: 11 de sus 25 hijos con la hijastra y otros detalles

Policiales Dictaron 19 años de prisión para exempleado municipal condenado por abusos

La mujer se acercó primero a la comisaría. Luego a la Fiscalía de Gualeguyachú. Quería denunciar a su ex marido, y. Fue en agosto de 2021.El hombre, al que se identificará como "P" (para proteger la identidad de sus víctimas), de 62 años,Esa mujer había sido su hijastra: era la hija de su ex pareja. "P" fue citado a declarar por las dos denuncias, en condición de acusado. Como no se presentó,Los policías de Gualeguaychú lo encontraron tres meses después, el 2 de noviembre de 2021. Pero al ingresarlo a una celda de una comisaría de Zárate, localidad en la que se escondía, los investigadores se llevaron una sorpresa:A fines de septiembre, un jurado popular entrerriano integrado por doce vecinos lo declaró culpable. El juicio tuvo tres audiencias. Y, como autor penalmente responsable de los delitos de"Más que por las dos denuncias de amenazas, lo buscábamos por la denuncia de paradero de la hija", cuenta un investigador. Es que cuando los policías allanaron la vivienda de "P", en la zona del barrio Munilla, su familia denunció que se había ido con una de sus hijas, a la cual no tenían forma de contactarla.y las changas de albañilería.para fines de octubre, gracias a una señal emitida por uno de sus teléfonos celulares. No contaba con antecedentes penales. Solo tenía algunas causas por conflictos vecinales, pero sin condenas.Con el dato, los policías comenzaron la búsqueda en la localidad del norte del Gran Buenos Aires. Rápidamente dieron con la persona que le había alquilado la casa en la que "P" vivía junto a su hija. Se mantenía con el trabajo que hacía en un club de barrio, de la zona. Era el encargado del mantenimiento. Como se trataba de un empleo no registrado, sus jefes no se enteraron de la orden de captura."Estamos hablando de una persona muy vulnerable", cuenta una fuente de la investigación, refiriéndose a la hija de "P". "No tenía celular ni dinero para volver a su ciudad. Recién se relajó cuando llegamos y metimos a su papá en el calabozo", agrega.La denunciante declaró en la Comisaría de la Mujer de Zárate.Este último, hoy de 23 años, también fue declarado culpable en el mismo juicio por jurados, aunque recibirá una pena menor, por haber cometido el delito siendo menor de 18 años. La pena será tramitada por un juez de menores.Según la denuncia de su hermana, abusó de ella entre los 12 y 16 años de. "La mujer, confía un investigador.Una hermana de la mujer, e hija de "P", se acercó a la comisaría de la mujer de Zárate. Vivía en esa localidad, pero no sabía nada del paradero de su padre. Ella también lo denunció por el "abuso", , publica