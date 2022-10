Entrerrianos hacían viaje de estudio y camión chocó al colectivo en el que iban

Un contingente de chicos crespenses sufrió un fuerte choque este miércoles por la tarde, en la Avenida Circunvalación Ex Mar Argentino, cuando salían de una visita al Museo de la Constitución, en Santa Fe. El siniestro involucró al micro en el que viajaban y un camión, en la mano hacia el ingreso a la ciudad de Santa Fe, por avenida 27 de Febrero, frente a la laguna del Parque del Sur.Cecilia, una de las docentes que acompañaba al grupo de chicos, informó que, pese al accidente, no hubo lesionados y que todos los menores se encuentran en buen estado de salud.“Vinimos a la mañana a Santa Fe a recorrer la cervecería, estuvimos en la Costanera, en el shopping, y el último recorrido que teníamos era el museo. Al salir del museo, al querer incorporarse el colectivo a la avenida, viene un camión de atrás y se lo lleva puesto”, relató la profesora al portalTras el choque, el micro no pudo continuar con el retorno a la provincia de Entre Ríos y los chicos debieron esperar la llegada de un refuerzo para volver a sus casas. “Gracias a Dios fue solamente un susto”, reiteró la profesora.