Vecina denunció que intentaron estafarla con “vacuna Covid” y pide estar alerta

Un nuevo intento de estafa se registró en la capital entrerriana. Una mujer recibió un llamando donde el estafador se hacía pasar por un trabajador del Ministerio de Salud y le hacía consultas sobre las vacunas contra el covid.Lorena Fernández, damnificada relató alo que vivió. “Me llamaron y me preguntaron cuántas vacunas tenía puesta y que me iban a mandar una credencial. Yo enseguida comencé a sospechar que se trata de algo raro”.“El hombre, me dijo que no le corté la llamada y que me iban a mandar a mi celular, un numero con cinco dígitos. Ellos querían la clave de seguridad de mi WhatsApp y cómo yo sospeché, me negué a pasárselos”, dijo. Seguidamente agregó que “me pareció raro que me llamen por la vacuna y que me insistieran tanto en que les pase los números”.La mujer compartió su experiencia para “que las personas estén en alerta y nadie caiga”.Tras el hecho, la mujer conservó el número con el cual la llamaron y supo que “tiene 154 denuncia ese número”. Hasta el momento, no realizó la denuncia en la policía.