Negaron domiciliaria a acusado del crimen de la enfermera y seguirá en la cárcel

Stella Maris Castaño, de 36 años de edad, quien se desempañaba como enfermera en el Hospital de la Baxada, fue brutalmente asesinada, el pasado 21 de diciembre, en la capital entrerriana. La misma fue atacada con un cuchillo y por el hecho está detenido Carlos Denis de 47 años, quien era pareja de la víctima.Este miércoles, se realizó una audiencia para establecer si el acusado seguía detenido en la cárcel o le otorgaban prisión domiciliaria a la espera del Juicio por Jurados. Según supo, El Juez Juan Carlín negó el beneficio de la prisión domiciliaria y el hombre volverá a la cárcel por otros 45 días.Pedro Fontanetto D'Angelo y German Palomeque, abogados de la familia de la víctima, dialogaron consobre la causa.“Fue una audiencia solicitada por el imputado, quien trató de tener una morigeración en la prisión preventiva en la cárcel de Paraná y solicitó una prisión domiciliaria en una supuesta vivienda de una hermana, en otra provincia, lo cual no se pudo acreditar. Los fiscales y nosotros, abogados querellantes, nos opusimos”, expresó a Elonce, Fontanetto.Según señaló, que el acusado “este fuera de la cárcel, es perjudicial para la investigación, los testigos y los familiares de Stella Maris. Creemos que hay elementos de sobra para que Denis sea condenado a cadena perpetua”.En tanto, el abogado Palomeque, agregó que “la única alternativa posible, es llegar a la instancia de juicio oral, en este caso de Juicio por Jurados, porque el juicio abreviado no parece viable con una persona que no se hace cargo de sus hechos y busca elementos para dilatar la investigación. Cuando antes queremos llegar a juicio para que recaiga la condena que corresponda”.El violento hecho se produjo el lunes 20 de diciembre cerca de las 3:30 horas. Al llegar personal policial al lugar, la mujer fue derivada al hospital San Martín ya que estaba con signos vitales, pero falleció como consecuencia de las heridas de arma blanca (cuchillo) que presentaba.