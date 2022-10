Detuvieron a sujeto que incumplió la prohibición de acercarse a su ex pareja

Una mujer, al ver a su ex pareja merodear en cercanías a su domicilio, llamó inmediatamente al 911 y la denuncia movilizó a tres móviles policiales de esa división policial hasta el domicilio ubicado en zona de calles Osvaldo Magnasco y Hereñú, en Paraná, registróEs que sobre el hombre pesa una restricción perimetral por la que no puede acercarse a la casa de su ex pareja. La mujer no posee botón anti-pánico, pero si una medida judicial vigente para proteger su integridad, después de reiteradas denuncias por violencia de género.El sujeto fue detenido y trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná; de acuerdo a los datos a los que accedió este medio, el hombre no opuso resistencia al momento de ser aprehendido.Según pudo saber, una guardia del 911, en un día hábil, de 6 a 18, recibe un promedio de seis a diez llamadas por casos de violencia de género, y estas representan el 50% del total de las intervenciones que realiza esa división policial. Esta situación se acrecienta después de las 18 y durante la madrugada.Se recordará que 911 realiza el monitoreo de botones anti-pánico que las víctimas de violencia de género tienen instalados en sus celulares.