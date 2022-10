Denuncian que una mochilera argentina fue captada por una red de trata en Perú

La foto que alertó a la familia y un ruego desesperado: “Queremos que la rescaten y la traigan de vuelta a Cipolletti”

La desesperación de la familia de la mochilera: “Nos dicen que tengamos paciencia, pero el tiempo corre”

Los datos contactarse y/o ayudar a la familia de Yoselin

Yoselin Díaz tiene 25 años y es de Cipolletti. En diciembre decidió iniciar un viaje como mochilera por América del Sur hasta México. Su familia perdió contacto con ella a fines de julio y denuncia que la joven fue captada por una red de trata de personas en Puerto Maldonado, al sudeste de Perú.“Nos mandaron una foto y es ella, estamos completamente seguros. Nos dijeron que la tienen unas personas y no la dejan salir. La tienen drogada y está extremadamente delgada”, contó Susana Díaz, tía de Yoselin, en conversación telefónica con TN.Al no tener noticias sobre el paradero de la chica, su familia inició en los primeros días de agosto una campaña de búsqueda a través de las redes sociales. Luego de dos meses de informaciones falsas y comunicaciones en vano, el jueves pasado Susana recibió un mensaje de WhatsApp con una foto que la dejó perpleja: mostraba a una joven de tez morena y labios gruesos con expresión doliente. Pudo reconocer que se trataba de su sobrina.“Un agente de la Policía del Perú que hizo un allanamiento como parte de una investigación de una red de trata en Puerto Maldonado nos mandó esa imagen. Ellos dicen que no pueden hacer nada y estamos desesperados. Queremos que la rescaten y la traigan de vuelta a Cipolletti”, amplió la tía de Yoselin. También les rogó a las autoridades argentinas: “Necesitamos respuestas de parte de la Fiscalía de General Roca, el consulado en Perú y Cancillería”.Más allá del oficial que aportó la foto, familiares de Yoselin aseguran haber recibido otros mensajes que los llevaron a elaborar una hipótesis: que la mochilera fue captada por un hombre bajo la falsa promesa de un trabajo. Según Susana, la joven había sufrido previamente el robo de su teléfono celular y su documentación.“La última vez que hablamos con ella fue el 28 de julio y nos contó lo del robo. Nos llamó desde un locutorio para avisarnos. Después, al no tener más novedades, empezamos con la búsqueda”, precisó.Yoselin no viajó sola: lo hizo junto a su novio, Pedro Díaz, y el sueño de ambos era llegar a México. Sin embargo, a mitad de camino se separaron. “No sabemos el motivo, no tenemos claro qué pasó entre ellos. Sí sabemos que él continuó con el viaje y ella se quedó en Perú”, aportó Susana. Y añadió: “Sabíamos que ella se enfermó de dengue y ahora nos dicen que la vieron toda ampollada, en muy malas condiciones”.Otro elemento más en esta historia es que, al parecer, el joven también perdió contacto con su familia. “Nos comunicamos con la madre para contarle lo que había ocurrido con Yoselin, pero ella nos comentó que tampoco tiene noticias sobre su hijo”, mencionó la tía de la chica.“Nosotros la estamos buscando hace tiempo, pero recibimos esta información y la foto el jueves. Por el fin de semana largo, recién hoy (martes) pudimos presentar todo en la fiscalía. Nos dicen que tengamos paciencia, pero el tiempo corre y necesitamos que nos digan qué hacer”, profundizó.La falta de respuestas llevó a la familia a iniciar una nueva campaña en las redes, esta vez para reunir fondos para viajar a Perú a buscarla. “Si 5000 personas donan 600 pesos podemos juntar la cifra necesaria para cubrir los gastos”, es el ruego exhibido en el aviso.Meses antes del viaje, Yoselin había terminado el colegio secundario e intentaba trazar un proyecto de vida. Años atrás se había convertido en el principal sostén de su mamá, que enfermó de cáncer y finalmente murió.La joven trabajó como ayudante en una heladería y también lo hizo en una peluquería. Se mudó a la casa de su tía Adriana, en el barrio 150 viviendas de Cipolletti, y luego conoció a su novio, un malabarista de su misma edad (25) que ya había recorrido el continente exhibiendo su arte en las esquinas. Yoselin se enamoró y decidió partir en una aventura junto a él.Un video enviado por Yoselin a su familia durante el viaje.El primer destino fue Salta; luego subieron hasta Bolivia y finalmente llegaron hasta Puerto Maldonado, una ciudad de 85 mil habitantes que forma parte de la Amazonía peruana. La familia de Yoselin contó que la joven había realizado changas para solventar los gastos del viaje. Y temen que alguien se haya aprovechado de su situación de vulnerabilidad para explotarla sexualmente.“Desde el consulado nos dicen que Perú es grande, que es como buscar una aguja en un pajar y que están haciendo lo posible, pero necesitamos respuestas. Sabemos que es ella y que está viva. Pedimos por favor que nos ayuden”, concluyó su tía.Teléfonos: +549 2995 77-3690 / +549 2996 35-3718CVU: 00000031000634804547Alias: cedas.aereo.ovni.mpTitular: Adriana Díaz