Prendió fuego auto abandonado y murió un hombre calcinado que dormía adentro

Un hombre murió calcinado dentro de un automóvil abandonado que se incendió en el barrio porteño de Balvanera y por el homicidio fue detenido el hijo de la dueña del vehículo, quien le confesó a un familiar que él había prendido fuego el auto cansado de que lo vandalizaran personas en situación de calle, informaron fuentes policiales.



La víctima aún no pudo ser identificada y el ahora imputado es un hombre que tendría problemas psiquiátricos y de consumo de alcohol, según reveló el propio ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Allessandro.



"En este caso en particular, la dueña del vehículo sabía perfectamente que había una persona durmiendo en el auto porque lo habían vandalizado no hacía mucho. Ella intenta socorrerlo y termina siendo internada por la inhalación de monóxido de carbono y después se termina entendiendo por la investigación y porque él mismo lo ha confesado, que el hijo de esta señora fue en estado de ebriedad, roció el auto con combustible y lo prendió fuego con la persona adentro", dijo D'Alessandro al canal TN.



El hecho

El hecho ocurrió en la madrugada del martes en la calle 24 de Noviembre al 100, donde acudió una dotación de Bomberos de la Policía de la Ciudad por el incendio en un auto estacionado en la cuadra.



Los bomberos apagaron el fuego en un Chevrolet Aveo, en cuyo interior había una persona calcinada.



Si bien algunas fuentes indicaron al principio no se podía determinar el sexo de la víctima, un vocero policial indicó a Télam que los peritos establecieron que se trataba de un hombre que aún no está identificado y cuya edad será estimada luego en la morgue.



Según las fuentes, la propietaria del vehículo incendiado le dijo a los oficiales de la comisaría vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad que hace tres días el auto venía siendo vandalizado, y que le habían sustraído la batería y le habían roto cristales, por lo que no se descarta que quien murió dentro del vehículo sea alguna persona en situación de calle.



“Estaba abandonado hace unos meses. Desde el Gobierno de la Ciudad a estos autos le pegamos un sticker y se le avisa a los dueños para que tomen cartas en el asunto. Son vandalizados y algunos indigentes los usan para dormir, otros para consumir. Alertamos a los dueños y si no los levantamos”, señaló sobre el auto el ministro D’Alessandro.



La principal hipótesis sobre la víctima es que murió dentro del vehículo es que sea alguna persona en situación de calle.



Al ver en llamas su auto, la testigo salió a la calle a intentar apagar el fuego y a ayudar a la persona que había adentro, pero terminó atendida por personal del Same por inhalación de humo y luego trasladada preventivamente al hospital Ramos Mejía.



La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 21, de Carlos Vasser, y de la jueza de instrucción 15 del mismo fuero, Karina Zucconi, quien a las pocas horas ordenó la detención de Iván David Medici (40).



El acusado es el hijo de la dueña del auto quien, según la investigación, regresó alcoholizado a su casa y le dijo a su mujer que había prendido fuego el auto de su madre, harto de que lo ocupen, dañen o le roben elementos personas en situación de calle.



La detención fue concretada esta mañana por efectivos de la comisaría vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad, en un departamento del primer piso de un edificio situado en la calle Hipólito Yrigoyen 3221, a la vuelta de la cuadra donde vive su madre y donde se incendió el auto Chevrolet Aveo.



En el domicilio, la Policía también realizó un allanamiento y secuestró diversos elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir y una botella de alcohol.



Medici, quedó detenido a disposición de la jueza Zucconi, imputado por “homicidio”, aunque se le realizará un estudio médico y psiquiátrico para determinar si está en condiciones de ser indagado.



Este caso se produjo algunas horas después de que en Palermo fuera detenido un joven de 24 años, también con aparentes problemas psiquiátricos, tras incendiar cinco autos y siete contenedores de residuos en distintas calles de ese barrio porteño.



Sobre esta detención también habló D’Alessandro al afirmar: “Una vez alertado el 911 y arriba personal de Bomberos de la Ciudad, el Centro de Monitoreo Urbano comienza a revisar al línea de tiempo y en tiempo real, y vieron a la persona cuando escapaba y con el despliegue de personal de la Policía de la Ciudad logran detenerlo. Tenía un bidón con nafta, encendedor y la ropa coincidía con la de los videos”.



“Es una persona en situación de calle, con sus facultades alteradas”, dijo el ministro y aprovechó la oportunidad para mencionar tanto en referencia al episodio de Balvanera como al de Palermo, la necesidad de hacer cambios en la Ley de Salud Mental.



“En poco tiempo lo vamos a ver caminando por la calle, porque la ley de Salud Mental, tal cual esta, no permite actuar, poniendo en riesgo a la persona y a terceros”, opinó en referencia al quemacoches de Palermo.