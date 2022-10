Sujeto de 70 años abusaba de sus dos nietitas y dos amigas cuando lo visitaban

Aberrante

Amenazas

Quemaron la vivienda

Protesta

El pasado 2 de octubre, la menor de las dos hijas de Franco Quiroga, de 10 años, rompió en llanto y entre lágrimas le confió a su mamá que su abuelo, había abusado sexualmente de ella cuando iba a la casa a visitarlo. Días atrás, dos amigas de ella de 7 y 10 años de edad del barrio Los Cuarteles, de la ciudad de Olavarría, habían señalado al mismo hombre de 70 años como su abusador. Actualmente, habría más de tres denuncias en su contra.Quiroga contó que todas las tardes, sus hijas de 11 y 10 años visitaban al abuelo materno, "de quien nunca imaginaron que podía hacer una cosa así", manifestó. La menor rompió el silencio semanas después que lo hicieran sus amigas del barrio.Es que el pasado 19 de septiembre, una vecina denunció al hombre luego que sus hijas de 7 y 10 años le contaran que "este las tocaba cuando iban a la casa" a jugar con las nietas del presunto abusador.La causa quedó caratulada como "abuso sexual con acceso carnal" y la instrucción está cargo de la UFI Nº4 al mando de la Dra. María Paula Serrano.La acusación tomó mayor firmeza cuando el pasado 2 de octubre, la menor de las nietas del denunciado, se levantó llorando y le contó a su mamá "que el abuelo le había hecho lo mismo que a las otras nenas", indicóSegún dijo la niña, el hombre las "tenía amenazadas para que no hablen", a ella y a su hermana mayor ya que si lo hacían "les iba a pegar". A su vez, la menor de las dos nietas del acusado, contó que "su hermana mayor sabía", pero que por temor prefiere no hablar.Inmediatamente, la madre de las niñas las llevó a la comisaría de la Mujer de Olavarría donde hicieron la denuncia.Allí, una de los dos niñas, declaró ante la Justicia y mediante dibujos, representó los abusos de los que habría sido víctima. "Hizo todos rayones, estaba muy nerviosa, con mucho miedo", contó el papá de la menor, que también manifestó que por recomendación de los especialistas no habló sobre lo sucedido con ninguna de sus hijas "para no confundirlas", hasta tanto no den su testimonio en cámara Gesell.El caso tomó tal repercusión que los vecinos del barrio enfurecidos por lo sucedido prendieron fuego la vivienda del acusado, situada en calle 155 y Alsina de la citada ciudad, que luego se derrumbó y atacaron a golpes al sospechoso. El hombre fue trasladado al Hospital Municipal de Olavarría y luego fue derivado a un geriátrico, donde se encuentra desde entonces hasta que se le realicen las pericias que recién se harán en el mes de abril del próximo año.No obstante, el pasado sábado, la ciudadanía realizó un corte de calle en calle 154 y Emiliozzi, bajo el lema "con los niños no" y carteles con leyendas "el que calla también es culpable o "quien hace daño a un niño no merece ser llamado ser humano". La protesta se llevó adelante con el objetivo de "pedir ayuda la sociedad y que se visibilice el caso".Hasta el momento, habría más de tres denuncias en la Justicia contra el acusado. Según remarcó el entrevistado, "hay dos casos más, de dos chicas que no se animan a hablar porque ya son grandes y tienen familias"."Es una vergüenza que pasen estas cosas, y que este hombre no esté preso", sentenció.