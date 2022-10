Sigue demorado el inicio del juicio por los hermanos abusados en Oro Verde

Se realizó una nueva audiencia en el marco de los distintos recursos que vienen demorando el inicio del juicio contra los 11 imputados por los graves abusos ocurridos en Oro Verde, de los cuales fueron víctimas cuatro hermanos. Durante la misma, tanto la Defensa como la Fiscalía realizaron sus planteos y se espera para el miércoles una resolución respecto, dado que el Tribunal integrado por Elvio Garzón, Darío Crespo y Carola Bacaluzzo pasó a un cuarto intermedio “hasta mañana para resolver la cuestión”, según confirmó ael abogado Guillermo Mulet.El mismo dijo que “la Fiscalía no estuvo de acuerdo con los argumentos de la recusación, por considerar que no hubo prejuzgamiento, mientras que la defensa se mantuvo en que hay un prejuzgamiento concreto al recalificar los hechos y determinarlo como un delito más gravoso de lo que la Fiscalía entendía al llegar a un acuerdo de la suspensión de juicio a prueba”.El defensor que sufrió el revés del tribunal, Guillermo Mulet, se disconformó con la decisión de los jueces y los recusó. Entonces, se conformó un segundo tribunal para analizar la recusación, integrado por Alejandro Grippo, Gervasio Labriolla y Elvio Garzón. Otra vez, Mulet recusó a dos de los tres. El argumento fue que habían intervenido en etapas previas del proceso. Un tercer tribunal, del que tomaron parte Garzón, más Darío Crespo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, y la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo, aceptó las recusaciones.Ahora, esos tres jueces -Garzón, Bacaluzzo y Crespo- deberán definir el primer planteo recusatorio, contra Castagno, Cotorruelo y Cánepa.Después de ese trámite, y con la resolución que dicten los magistrados, quedaría finalmente constituido el tribunal que llevará adelante el juicio por los abusos en Oro Verde.El viernes 30 de septiembre, el abogado Guillermo Mulet, defensor de una de las mujeres acusadas, recusó a todo el tribunal. La piedra de toque fue una resolución que adoptaron los magistrados a un pedido de Mulet: el defensor solicitó una probation para su defendida, y que se cambie la calificación del delito que se le imputa, de abuso sexual simple reiterado a abuso sexual simple agravado.El tribunal rechazó el pedido de probation, porque consideraron que no se debía bajar la calificación del hecho. Mulet entendió que el Tribunal no puede rechazarlo, porque la Fiscalía consintió la petición; cuestionó que los jueces se metieron en la función de la acusación pública, que no les corresponde.Además, sostuvo que el Tribunal, en su respuesta, ya adelantó su valoración sobre los hechos respecto de esa mujer, lo que no puede hacer si todavía no empezó el juicio. Entonces, presentó una recusación a los tres magistrados.Ese planteo recusatorio estaba previsto que se analizara en una audiencia convocada para el martes ante los jueces Alejandro Grippo, Gervasio Labriola y Elvio Garzón. Pero el trámite duró apenas 5 minutos: Mulet volvió a plantear una recusación a dos de los tres magistrados del nuevo tribunal: Grippo y Labriola, que fueron quienes en 2019 ya habían intervenido en la resolución de confirmación de la elevación de la causa a juicio.Tras la audiencia de este martes, Mulet consideró “ridículo someter a una persona a juicio cuando están dadas las condiciones para que se le otorgue el beneficio. Mi defendida, por todo lo que ha dicho la Fiscalía, vendría a ser acusada por Abuso Sexual Simple y, por una cuestión burocrática, lo han encuadrado en una figura más gravosa. Es ilógico y antijurídico someter a una persona que estaría en condiciones de recibir un beneficio, porque el derecho penal lo que persigue es la última intervención, cuando no hay otra solución”.Y argumentó: “Someter a una persona a un juicio por una precalificación que no constituye acusación entendemos que es un prejuzgamiento, por lo que debe ser apartado el Tribunal y resuelta la cuestión de la suspensión del juicio a prueba”.“Mañana nos notificarán de la resolución. Si hace lugar a la recusación, habrá que designar un nuevo tribunal. Independientemente de eso está el recurso de casación que interpusimos contra la resolución que denegó la probation”.El profesional puso de relieve que, “con respecto a nuestra clienta, consideramos que la única manera de continuar el debate es apartarla y, eventualmente, hacer otro debate en el futuro con respecto a ella, pero no tiene sentido. Hoy la propia Fiscalía mantiene que la acusación va a ser abuso sexual simple, por lo que no tiene sentido someterla a juicio por el solo hecho de un formalismo”.Asimismo, recalcó que con “la Querella y Fiscalía se acordó la probation, por lo que en cuanto a mi defendida es hacer el juicio por hacerlo. Los demás que vayan a juicio, que hagan lo que tengan que hacer”, subrayó.Por otra parte, consideró que “los plazos procesales se cumplieron todos, pero es una causa que viene del Código viejo que, supongo que por la complejidad, ha estado tanto tiempo en Instrucción y cuando llega a debate se dan estas condiciones”.“Si no hay acusación, si hay acuerdo para qué se somete a una persona a debate”, insistió. Y aclaró: “El Tribunal no podría juzgar a mi defendida. Entiendo que sí podría hacerlo con los otros. Esto se hubiese solucionado con una revocatoria y otorgando el beneficio, con lo cual hoy estarían sentadas a debate las personas que deberían estarlo”, concluyó Mulet.