Estafadores identificados en Paraná tienen causas en trámite en otras provincias

Policiales Siete identificados por intentos de estafas y secuestros extorsivos en Paraná

“Integrantes de la comunidad gitana, oriundas de Córdoba y Mendoza, miembros de una banda de estafadores dedicados a realizar estafas bajo la modalidad conocida como cuento del tío y secuestros virtuales” fueron identificados este lunes por la tarde en el marco de un operativo encabezado por personal de la División de Delitos Económicos tras varias denuncias de vecinos de Paraná y Paraná Campaña por intentos de estafas virtuales y secuestros extorsivos.Tras confirmarse dónde estaban alojados los sospechosos, en un edificio de calle Alem de la capital entrerriana, finalmente fueron interceptados cuando abordaron una camioneta Toyota Hilux, la que “era conducida por un ciudadano oriundo en Paraná, el cual es conocido en el ambiente delictivo”.el subcomisario de Delitos Económicos, Jonathan Brumatti. En la oportunidad, el funcionario policial confirmó que las estafas no llegaron a concretarse porque “las personas cortaban las llamadas y verificaban los datos con familiares”.“Fueron entre 15 y 20 llamados durante el fin de semana, pero es muy probable que hayan intentado lo mismo en otros domicilios y quizás no fue puesto en conocimiento, por lo que instamos a eventuales damnificados a radicar la denuncia correspondiente”, recalcó el subcomisario.“La investigación continua su curso dado que los sospechosos están relacionados con este tipo de hechos en Mendoza y San Juan, y estaban instalados en Paraná con esta finalidad”, confirmó el subcomisario. La causa está en manos del fiscal Santiago Alfieri.Según detalló Brumatti, en la camioneta identificaron a cuatro personas, tres de Córdoba y uno de Mendoza; y en el interior del edificio en el que estaban alojados había tres personas más, oriundos de esas provincias, y todos con antecedentes en ilícitos de similares características. “La banda es muy amplia, por la cantidad de integrantes que tiene; van recorriendo distintas provincias para dedicarse a este tipo de hechos”, confirmó el funcionario policial al dar cuenta que “es una investigación que tiene meses en curso”.“Y hay una persona de Paraná que fue identificada en dos hechos, que se llevaron a cabo en enero en las localidades de Cerrito y María Grande, lo que fue informado a Fiscalía para continuar con esa investigación”, sumó al respecto.En la oportunidad, se confirmó que los sospechosos no quedaron detenidos tras el operativo policial. “Fueron identificados, tienen causas en trámite en otras provincias y en Entre Ríos es el primer hecho al que se los relaciona por denuncias y llamados telefónicos por tentativas porque, por lo pronto, no tenemos conocimiento de ningún hecho consumado que los involucre directamente y, por lo tanto, quedan vinculados a la investigación en curso”, explicó Brumatti.