Detuvieron a un joven que amenazó y agredió a su ex pareja

Un joven de 22 años quedó detenido este lunes en horas del mediodía luego de gritar y amenazar a su ex pareja.



El hecho ocurrió en una vivienda de calle Villa Cerrito, en Paraná. La víctima, también de 22 años, comentó a la Policía que el sujeto se hizo presente en su casa porque “no estaba de acuerdo con cuestiones vinculadas a crianza de la hija de ambos”.



En ese marco, la amenazó y textualmente le dijo: ”vos no me conoces, te voy a mandar a robar tu casa, ahora me vas a conocer, te ganaste un enemigo”, según relató la joven.



La Fiscalía en turno de Género dispuso que el joven sea detenido y se dispuso su traslado a Alcaldía de Tribunales.