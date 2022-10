Conductor ebrio chocó al grupo Kapanga: “Nos podríamos haber matado”

Los integrantes del grupo de rock Kapanga sufrieron un fuerte choque cuando volvían de un recital en Córdoba. El accidente ocurrió en la ruta 7 y la provincial 51, a la altura de Carmen de Areco. Afortunadamente, no hubo heridos.“Estábamos volviendo de Córdoba a Escobar de un show y un auto nos chocó. Es la primera vez que tenemos un accidente de este tipo. El Mono y todos estamos muy nerviosos por lo que pasó. Es un fin de semana lleno de turismo y nosotros somos laburantes de las rutas”, describiendo Leandro, manager de la banda oriunda de Quilmes.“Sobre la ruta 51, un Chevrolet Cruise cortó la ruta y nos pegó a nosotros. Los que manejaban eran dos personas de 55 años aproximadamente. Nos podíamos haber matado o nosotros a ellos. Es una locura. Es la primera vez que nos pasa algo así en 27 años de carrera”, agregó.En una entrevista con TN, el cantante de la banda, que todavía está en el lugar del accidente, dijo que las dos personas que conducían el auto con el que chocaron “no podían hablar de la borrachera”. “Nos podríamos haber matado. Si sirve el mensaje, no más alcohol al volante. Si no vas a manejar, hacé lo que quieras de tu vida”, lanzó.El Mono, además, dijo que los conductores del vehículo que impactó de frente no tenían puesto el cinturón de seguridad. “Es la primera vez en tantos años de estar en la ruta que nos pasa algo así”, remarcó.Kapanga, un grupo que se caracteriza por sus giras por todo el país, llevando sus clásicos por distintos escenarios, se habían presentado ayer en un evento por el “136 aniversario de Labulaye” y su próximo compromiso era en Escobar, en “La Fiesta Nacional de la Flor”. Fuente: (Tn)