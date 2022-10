Rivas "abusó de abuelos, de padres y después de los nietos", dijo una víctima

Qué dice Gustavo Rivas

Los abusos

Joaquín estaba en Mar del Plata. De Gualeguaychú se fue “sin mirar atrás”. Los pocos amigos que conservaba los fue perdiendo después de atravesar un proceso que le llevó casi tres décadas.“Yo tenía amistades de toda la vida, amistades realmente muy fuertes y perdí todo. A ver… quiero corregirme: yo no perdí nada, yo gané en todo. Lo que perdí, lo perdí por buscar justicia”, confiesa con el dolor en carne viva.Los abusos empezaron cuando él tenía 13 años en Gualeguaychú, Entre Ríos. Para esa época, si un adolescente no “había pasado por lo de Rivas, no había tenido adolescencia”, ya que toda la ciudad conocía lo que pasaba en esa casa, a 50 metros de la jefatura de Policía y a 100 de los tribunales.“Esto sucedió desde la década de ’60 hasta 2010: fueron 50 años de continuos abusos. Gustavo Rivas abusó de abuelos, de padres y después de los nietos”, estima Joaquín Otero. Se calcula que las víctimas fueron más de 2.000, pero sólo ocho casos lo alcanzaron para condenarlo a 23 años de pena.El abogado, Gustavo Rivas, de 77 años, captaba adolescentes y los invitaba a su casa, les ofrecía alcohol, les mostraba pornografía y abusaba de ellos. Algunos lo veían como una «picardía», otros como «un juego de chicos» y hasta como una «avivada».Los abusos ocurrían a la vista de todos. Grupos en turnos de una, dos o tres horas, pasaban por su casa, pero nunca nadie se había atrevido a denunciarlo.A los de clase media les daba alcohol. A los más pobres les pagaba por los abusos. Terminó condenado por corrupción de menores y promoción de la prostitución. Pero lo que ocurría en esa casa no era otra cosa que abuso sexual infantil.En 2019 la Justicia lo condenó a 8 años de pena por uno de ellos. Además, dio por probados otros siete, pero los consideró prescriptos por la cantidad de años que habían pasado.«La Cámara de Casación Penal de Concordia entendió que hubo grave violación a los derechos humanos por parte de Rivas y revocó el fallo del Tribunal de Juicio de Gualeguaychú. Luego la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, confirmó la sentencia dictada por la Cámara de Casación Penal de Concordia y dispuso la imposición de pena, que se suma a la anterior de ocho años, y lo condenó a 23 años de prisión», explicó ael abogado de Otero, Alfredo Vitale, a cargo de la apelación.El caso de Joaquín fue uno de ellos. Para la Justicia, la denuncia había llegado demasiado tarde, aunque nunca habían hecho nada para detenerlo.Al primer juicio, en 2019, Rivas llegó caminando. Habló de consentimiento, a pesar de que él era un adulto y sus víctimas, menores de edad. También de prostitución, y de regalos. Nunca nadie lo esperó para escracharlo ni para insultarlo en la puerta de su casa ni en los bares de la ciudad.«Cuando se lo condena 8 años por un solo caso y a los restantes los dan como prescritos, no voy a negar que fue un trago amargo. Pero también tuve como una sensación de haber encontrado justicia porque todos los hechos fueron probados», confió Otero.Rivas tiene 77 años por lo que, a pesar de tener una condena por delitos graves y a 23 años de pena, jamás pisó la cárcel.«Lo que decida la Justicia y lo que corresponde para mí está bien porque realmente yo no le deseo el mal, ni siquiera a Gustavo Rivas. Quiero lo que corresponde y nada más. Si él por su edad y por su estado de salud tendría que cumplir la condena en su casa, bueno, que así sea. Si tiene que hacerlo en la cárcel… perfecto también. Lo que corresponde y nada más», dice el hombre, que actualmente es padre de dos hijos adolescentes.«Rivas dedicó su vida completa a sólo dos cosas: ser el historiador, el ciudadano ilustre de Gualeguaychú. Y abusar, abusar de criaturas. Esas fueran sus dos pasiones. Que se haya probado que abusó de chicos eliminó todo lo que él pudo haber hecho. Vos ponés ‘Gustavo Rivas‘ en Google y dice que es un abusador de menores, entonces para mí eso es justicia. Si después cumple la condena en su casa o donde quieran, es lo de menos. No le deseo ningún mal», argumenta Joaquín con entereza.Joaquín jugaba al básquet en el Club Central Entrerriano. Iba al secundario. Tenía 13 años.Con distancia y claridad, Joaquín recuerda aquellos días de abusos: «Siempre había un líder de grupo. Era él quien arreglaba. Íbamos fines de semana por medio o días entre semana, según arreglaba. Él lo llamaba o esta persona coordinaba con el secretario de Rivas. Siempre con mis amigos del club», rememora al dialogar con«Él nunca jamás mezclaba los grupos, nunca te ibas a cruzar con alguien de otro colegio o de otro club. A los chicos de clase media nunca nos juntaba con los de clase baja. A quienes tenían menos recursos les pagaba y los exhibía delante nuestro, tipo un show obsceno. No los integraba, los usaba para eso. A nosotros también nos abusaba, pero nos daba bebidas, nos emborrachaba y después lo hacía. A los de clase baja no, los hacía entrar, abusaba de ellos delante nuestro para que los veamos y se iban», recuerda.Ese secretario nunca fue procesado por la Justicia. Ni siquiera todos sus amigos declararon lo mismo que Joaquín. El dolor fue la injusticia, la impunidad, pero también la soledad.«Solo un amigo, de todos, declaró lo que vivimos ahí adentro. Los demás dijeron ‘yo no vi nada’ cuando ellos mismos estaban en las fotos. Fue doloroso, pero no juzgo a nadie», cuenta Joaquín con una angustia que no se repitió en el resto de la entrevista.En el allanamiento a la casa de Gustavo Rivas, encontraron una escandalosa cantidad de material fílmico, fotografías y anotaciones de los abusos. Era tal la impunidad que tenía registros de casi todos, un poco producto de su perversión, pero también para extorsionar a las víctimas y evitar que lo denunciaran.Durante el juicio, las ocho víctimas declararon sin la presencia de público en la sala. Otero, además, pidió hacerlo sin su abusador. Tuvo que ver, una vez más, delante de jueces, fiscales y abogados, imágenes de los abusos hacia él y sus amigos.Algunos de los ciudadanos más destacados de la ciudad aparecían en esos videos. La mayoría negó reconocerse en las imágenes, negó haber sido abusado. Por vergüenza, por temor o por falta de acompañamiento del Estado, muchas de esas víctimas no acompañaron la denuncia.«A Rivas lo condenan por siete víctimas, Gustavo abusaba de siete chicos en un solo fin de semana y abusó 50 años. Lo condenaron por las víctimas de las que él abusaba en un solo fin de semana. Y no digo que esté mal. Yo siento justicia porque también está aprobado todo lo demás», analiza Joaquín con un resto de impotencia.Para él, la búsqueda de justicia estuvo centrada en sanar, pero también en sus hijos: «El 90 por ciento de los que fuimos abusados somos papás. Esa es la parte que a mí me cuesta entender, no poder reflejarte en esa criatura que yo fui, que hoy es tu hijo. Un día dejé de reírme, porque es así, cuando vos sos abusado al mundo lo ves un poco más oscuro. Volvés a reír, pero no de las mismas cosas. Era un adolescente, un preadolescente. Mi hijo vive sus sueños de una manera, tiene ilusiones, inocencia. Cuando a vos te abusan, el mundo se vuelve mucho más oscuro».Joaquín no tiene miedo de hablar ni de contar su historia. Para, él la condena de ocho años fue un alivio. Ahora, con 23 años de pena, la sensación es de «la tarea cumplida.«Fue alivio de haber hecho lo que correspondía. Poder mirar a mis hijos a la cara y que sepan que yo no me callé», confiesa Otero. Fuente: Clarín