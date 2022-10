Encontraron a una pareja de turistas muertos en la habitación de un hostel

Lo que iban a ser unas vacaciones de ensueño, se convirtieron en una tragedia. Una pareja de turistas fue encontrada sin vida en la habitación de un hostel de la ciudad jujeña de Humahuaca. La policía local investiga si la causa de las muertes fue una intoxicación con monóxido de carbono.Todo comenzó el viernes 7 de octubre pasadas las 12 del mediodía. Al notar que los jóvenes no hacían el check out, los dueños del lugar -ubicado en la calle 25 de Diciembre del barrio San José- se dirigieron a la habitación que la pareja había alquilado a través de una página de Internet y que debía abandonar ese mismo día.Tras golpear insistentemente la puerta, sin recibir respuestas, la mujer y el hombre a cargo del hostel ingresaron por la fuerza a la pieza y encontraron una escena de terror: los dos jóvenes estaban recostados en la cama y sin signos vitales.Lo que siguió fue un llamado al 911. Rápidamente, efectivos de la seccional 15ª, junto a personal del SAME y de Criminalística del Ministerio Público, llegaron al lugar y constataron el fallecimiento de ambas personas.Las víctimas, luego identificadas como Sofía Macarena Robledo, de 27 años, y José Eduardo Rojas de 28, eran de la localidad bonaerense de Moreno, provincia de Buenos Aires. Habían partido rumbo al norte el pasado viernes 30 de septiembre.Los primeros días, mientras hacían base en Tilcara, recorrieron las Salinas Grandes, la Cuesta de Lipán y el Paseo Los Colorados. El martes 4 a la tarde, de acuerdo con el relato de un familiar, se trasladaron a Humahuaca. “Lo último que supimos de ellos fue el miércoles 5 de octubre, cuando fueron de excursión al Hornocal”, contó Natalia, la prima de Sofía, en diálogo con TN.Ese día, desde su cuenta de Instagram, José Eduardo publicó algunas fotos. “Bien Acompañado por mi princesa”. Su novia le contestó con varios emoticones, entre ellos, un corazón.Al momento del macabro hallazgo, Sofía Macarena y José Eduardo llevaban al menos 48 horas de fallecidos. De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, los jóvenes perdieron la vida a causa de la inhalación de monóxido de carbono.Las estadísticas indican que por año mueren por esta causa, aproximadamente, 250 personas en Argentina, la mayoría durante el invierno debido al frío y la necesidad de uso de artefactos que pueden emanar monóxido. Los riesgos suelen multiplicarse en el sur del país por sus temperaturas más bajas o en destinos, como Jujuy, donde se registra mucha amplitud térmica.Según indicó El Tribuno, los dueños del hostel y su hijo fueron imputados por “Homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas”, pero no están detenidos.De momento, la fiscalía a cargo de la investigación espera los resultados de la inspección ocular, fotográfica y fílmica realizados en la habitación donde hallaron los cuerpos. El objetivo es determinar si en el cuarto existía una rejilla o alguna forma de ventilación reglamentaria para este tipo de hospedajes.En diálogo con TN la prima de Sofía explicó que, en cuanto tomaron conocimiento de los hechos, las familias de ambos jóvenes se trasladaron hasta a Jujuy el día sábado, pero todavía no los dejaron reconocer los cuerpos.En las redes sociales, amigos de las víctimas iniciaron una campaña para juntar dinero para trasladar los restos de los jóvenes fallecidos a Buenos Aires.“Se necesitan $ 350.000 para el traslado de Sofía Macarena Robledo y José Eduardo Rojas. Necesitamos de la colaboración de todos con lo que puedan. Con lo que se juntó hasta ahora se pagó el papeleo y los pasajes de los familiares hasta Jujuy. Lo que se necesita ahora es para el traslado de ellos”, escribió Ayelén Salvatierra en su cuenta de Facebook.