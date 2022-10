Asesinaron a un entrerriano en Santa Fe cuando se resistió a un robo

Un entrerriano fue asesinado en la mañana de este domingo tras una discusión que, en principio, se presume fue originada porque se resistió a un robo.

Llamados al 911 alertaron sobre detonaciones y cuando la Policía llegó a lugar, en la zona del Fonavi 3, encontró a Emmanuel Victorio Wolert, oriundo de Santa Elena, con al menos un disparo en el abdomen.



Falleció cuando era trasladado en ambulancia al centro de salud más cercano. Pese a los intentos de asistirlo, llegó sin vida al centro de salud de Fray Luis Beltrán tras ser trasladado en ambulancia.



En un informe preliminar, los médicos advirtieron que tenía al menos un disparo en la zona sacro lumbar y una lesión en la cabeza que pudo haber sido provocada por un golpe

El homicidio es investigado por el fiscal de San Lorenzo, quien ordenó que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario (IML) para que le realicen la autopsia correspondiente.



Además, el fiscal comisionó a Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que trabaje en la escena preservando las pruebas y realizando una inspección ocular del lugar. También realizaron pericias fotográficas, relevamiento de cámaras de la zona y tomaron testimonios a vecinos.



En ese sentido, voceros del caso informaron que hay testimonios primarios que dan cuenta de que la víctima “habría discutido” con sus agresores, no identificados hasta el momento, quienes lo atacaron porque se resistió a un robo.



No obstante, desde la Fiscalía aclararon que no descartan otras líneas de investigación como posible móvil del crimen. Fuente: El Ciudadano Web.