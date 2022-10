Un proyectil le rozó la cabeza cuando circulaba con su hija en moto

Se investigan las circunstancias en las que un hombre joven padeció una herida, que es compatible con el roce de una bala, cuando circulaba con su hija a bordo de una moto; el hecho ocurrió durante la tarde de este sábado en inmediaciones de las calles Paula de Albarracín y Mario Gatto, en la zona noroeste de Concordia.



El hombre detuvo la marcha de la moto y junto a su hija pidieron ayuda a los vecinos del lugar, que de inmediato llamaron a la Comisaría 7º.



Una vez asistido, por prevención, el motociclista fue traslado hasta la guardia del hospital Delicia Concepción Masvernat donde se constató que tenía una lesión “compatible con el roce de un proyectil”, aunque no revestía gravedad, afortunadamente.



La víctima fue entrevistada en hospital, pero explicó que no vio nada, mientras que hija -menor de edad- dijo que le pareció haber escuchado disparos. Mientras que los vecinos que asistieron a los motociclistas no vieron ni escucharon nada extraño. Durante toda la jornada del sábado siguieron las diligencias ordenadas por la fiscal Julia Rivoira, tratando de establecer las circunstancias de lo ocurrido. (Fuente y foto: Diario Río Uruguay)