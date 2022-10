Murió en un accidente una futbolista que volvía de jugar un partido en Santa Fe

Una jugadora de Argentino de Merlo, que milita en el torneo de Primera C del fútbol femenino, murió en la tarde de este sábado en un accidente automovilístico en la ruta 9.



La joven, Juliana Gómez, falleció cuando volvía de disputar un partido con su equipo ante Atlético Rafaela, en Santa Fe, a la altura del kilómetro 128, en jurisdicción de la ciudad bonaerense de Baradero.



La futbolista viajaba en un auto junto a tres compañeras y al conductor, quien por causas que están tratando de establercerse, perdió el control y el vehículo, que dio varios tumbos, terminó volcado sobre la banquina.



En tanto, Rocío Oliva -ex pareja de Diego Maradona y jugadora del club- fue testigo del accidente ya que también viajaba en otro auto: "Estamos en el hospital de Baradero, muy tristes por la pérdida de nuestra compañera. Es un momento horrible. Lamentamos mucho la pérdida", dijo en declaraciones a TN.



"En el día más triste en la vida del club, debemos informar el fallecimiento de la jugadora Juliana Gómez. No tenemos palabras para expresar el inmenso dolor que nos provoca esta pérdida, acompañamos a su familia y amigos en este terrible momento", expresó la entidad del oeste a través de un comunicado.



Por su parte, la AFA se solidarizó también en sus redes: "Con profundo dolor, la AFA y su presidente, Claudio Tapia, hacen llegar sus condolencias a familiares, seres queridos y compañeras de Juliana Gómez, jugadora de Argentino de Merlo quien falleció hoy en un accidente".