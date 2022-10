Detuvieron al jefe del operativo de seguridad del partido entre Boca y Gimnasia

Policiales Separaron al policía que disparó con balas de goma a camarógrafo

El jefe del operativo policial del partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima en La Plata, que el jueves por la noche terminó con un fallecido por un paro cardíaco, fue detenido este sábado por la tarde junto al efectivo que le disparó a un camarógrafo del canal TyC Sports, informaron fuentes judiciales.Tras la imputación del fiscal Martín Almirón y la validación del juez de Garantías Agustín Grispo, el comisario Juan Manuel Gorbarán, jefe del operativo, quedó detenido por estrago doloso seguido de muerte.Además, se detuvo al principal Nahuel Falcón, autor de los tres disparos contra el camarógrafo Fernando Rivero, por lesiones calificadas por ser cometidas por un policía., los efectivos fueron capturados en sus domicilios, en el marco de la causa caratulada “averiguación causales de muerte”, relacionada a los hechos sucedidos el jueves por la noche a minutos del inicio del partido entre los clubes de Gimnasia y Esgrima La Plata y Atlético Boca Juniors, en el estadio ubicado en calle 60 y 118.Gorbarán y Rivero, quienes actualmente estaban desafectados del servicio por una medida cautelar dispuesta por la Jefatura de su institución, serán indagados mañana por el fiscal Almirón.que el fallecimiento de César "Lolo" Regueiro (57) se produjo por “un paro cardíaco no traumático".En ese sentido, aseguró que el fallecimiento del hincha, ocurrido tras la represión policial en el estadio del bosque de la capital bonaerense, "no se produjo ni por un golpe, ni por efecto del gas lacrimógeno".El letrado manifestó que "la muerte de Regueiro fue producida por un mecanismo no violento y a consecuencia final de un paro cardiorespiratorio no traumático"."Esto no quita responsabilidades de otro tipo, ni significa que la policía haya actuado bien, pero la causa de muerte fue el paro cardíaco", aclaró el letrado.