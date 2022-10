Muerte sospechosa: reconstruyen últimas horas de argentina que murió Brasil

Policiales Hallan muerta a una argentina en Brasil e investigan si se trató de un asesinato

La denuncia que había hecho Iara contra su familia

que hace seis meses se había radicado en Pipa, vivía con una amiga en ese paraíso tropical en el estado de Río Grande do Norte, acaso huyendo de un pasado que ella misma describió tortuoso.en la madrugada del viernes. Dos amigos, quienes regresaron más tarde a la casa,y la llevaron a una sala de salud.Allí, una médica constató la muerte. La reconstrucción de sus últimas horas se tornan difusas: se sabe que. Ese hombre, que no estaba cuando fue hallada, reapareció en la mañana y dijo desconocer qué había ocurrido.Ezequiel, un amigo de la joven, dijo al portal de noticias de Mar del Plataque. Sus amigos denunciaron el caso al Consulado Argentino en Recife instando a que haya una investigación "seria".El cónsul Alejandro Funes Lastra, a través de Cancillería, informó que mantiene comunicación con el Instituto Técnico-Científico de Pericia del estado de Rio Grande do Norte, desde donde indicaron que el fallecimiento de la joven argentina se enmarca "enmotivo por el cual se deberá realizar una investigación".Contó que brindó asistencia a su padre y sus dos hermanos, que viajaron a Pipa. Con ellos, Iara hace dos años no tenía ningún tipo de contacto. De hecho, a su padre, también a su madre, los denunció en la Justicia de Mar del Plata: "Viví toda clase de violencia que se pueda conocer, desde abuso sexual por parte de un familiar, como también violencia física, psicológica, laboral, económica y de género por parte de mis padres".La familia de Iara es asistida por el cónsul en Recife, Alejandro Funes Lastra."Recordé con firmeza que fui abusada desde los 6 hasta los 11 años de edad, luego seguía sufriendo acoso por esta misma persona hasta la adolescencia donde pude defenderme por mis propios medios ya que mi madre (sabiendo lo que me ocurría) no hacia nada al respecto", denunció.Junto a la familia "Recordé con firmeza que fui abusada desde los 6 hasta los 11 años de edad, luego seguía sufriendo acoso por esta misma persona hasta la adolescencia donde pude defenderme por mis propios medios ya que mi madre (sabiendo lo que me ocurría) no hacia nada al respecto", denunció.En esa carta, que escribió tres meses después de llegar a Brasil y a un año de haber iniciado acciones legales contra sus padres, habla de"Desde los 12 años de edad en adelante, fui explotada, trabajé para mis padres en las calles, semáforos, oficinas, etc. Hasta qué decidí abrirme de ese entorno de ambición; más allá de la condición económica que atravesábamos hace 20 años atrás,", contó, y que sobre sus padres regía una orden de restricción de acercamiento.Al parecer, ni sus íntimos sabían por lo que atravesaba la joven. "Sé que no es fácil para aquellos que nos conocen como 'la familia buena y unida´ poder creer todo esto, pero ni yo era conciente de la normalización de la violencia en la que crecí... Hay quienes están en peligro hasta en su propia casa", remarcó.Hasta emigrar, y desde los 19 años, Iara Reynoso jugó al polo y llegó a competir en distintas provincias. Su pasión por los caballos la encontró mientras estudiaba en el Nicanor Ezeyza de Educación Secundaria Agraria N° 1 de Coronel Vidal.Pronto, tuvo la posibilidad de comprarse una yegua. En una entrevista que dio al programaen 2017, contaba que "no sabía ni montar" y que comenzó "todos los días a hacerlo tres o cuatro veces seguidas hasta que un profesor me dijo para empezar a taquear. Ahí conocí el deporte (por el polo) y me apasionó. Es lo que quiero hacer".Entonces, viajó al sudeste asiático por trabajo. "Viajé a Tailandia para trabajar y tuve las mejores experiencias en mi vida. Vivía y dormía con caballos. Después volví y empecé a viajar para todos lados. Pude montar cientos de caballos distintos y eso me hizo aprender muchísimo", explicaba. Llegó a dar clases en el club Santa Juana de Mar del Plata y organizó allí un Abierto de Polo femenino.Hace dos años se fue del país. Pero ya no huía, Iara: "No me estoy escondiendo de absolutamente nada ni de nadie, ya no tengo miedo ni vergüenza de expresarme". Al cerrar su carta dijo que "contar la verdad, libera". Está ahora, en manos de la Justicia de Brasil, revelar con certeza las causas de sus muerte.