Fiscal aseguró que hincha de Gimnasia murió por paro cardíaco "no traumático"

Sociedad Cientos de simpatizantes despidieron al hincha fallecido en Estadio de Gimnasia

El fiscal que investiga el fallecimiento del hincha de Gimnasia, César "Lolo" Regueiro (57), quien perdió la vida el jueves por la noche en el partido contra Boca Juniors, aseguró hoy que las pericias concluirán el próximos martes y aseveró que "la autopsia indica que el fallecimiento fue producto de un paro cardíaco no traumático".En declaraciones formuladas a, el titular de la UFI N°8 de La Plata, Martín Almirón, aseguró que el fallecimiento del hincha, ocurrido tras la represión policial en el estadio bosque de la capital bonaerense, "no se produjo ni por un golpe, ni por efecto del gas lacrimógeno".El letrado manifestó que "la muerte de Regueiro fue producida por un mecanismo no violento y a consecuencia final de un paro cardiorespiratorio no traumático"."Esto no quita responsabilidades de otro tipo, ni significa que la policía haya actuado bien, pero la causa de muerte fue el paro cardíaco", aclaró el letrado.Almirón explicó que ello se desprende del resultado de la autopsia que realizó el médico perito del Poder Judicial de la morgue de Lomas de Zamora, César Adrián Rodríguez Paquete.En ese trabajo, al que tuvo acceso, se indicó: "Cadáver de un masculino adulto obeso, en el que no se observaron lesiones sobre la superficie corporal que oriente a determinar la causa de muerte"."En el examen interno, presentó congestión cerebral, con congestión y edema de pulmones, asociado a un corazón muy aumentado de tamaño con ateromatosis de coronaria y aorta", se añadió.Según precisó el fiscal, él mismo comunicó esos resultados a algunos familiares de Regueiro.Los resultados de las pericias realizadas por el personal de la Policía Federal -entre las que se encuentran fotos y videos, así como 400 cartuchos de balas de goma- estarán listas el próximo martes.Los restos de Regueiro fueron inhumados hoy en La Plata tras la realización de un multitudinario velatorio, al que asistieron no sólo familiares y amigos, sino cientos de simpatizantes de Gimnasia y Esgrima.Regueiro, de 57 años, era empleado del municipio de La Plata, y jugó en las divisiones inferiores de Gimnasia, luego en Villa San Carlos y en clubes de la Liga Amateur de Fútbol Platense.