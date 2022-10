Tragedia vial: sobreviviente y su perrito recibieron el alta y regresan a casa

TRAGEDIA DE LA RUTA NACIONAL 127: LA HISTORIA DE OTRO SOBREVIVIENTE



Alguien contó a FEDERAL AL DÍA que funcionarios policiales, mientras tomaban fotografía del luctuoso incidente vial, encontraron entre los hierros a este perrito (macho) de la raza Yorkshire, ya adulto, que iba en el auto de la familia de Misiones que viajaban de paseo a la provincia de Córdoba.



En el relato a este medio se agregó que los funcionarios de la fuerza le contaron a la Fiscal Eugenia Molina sobre el animalito; quien de inmediato lo llevó a una veterinaria de la ciudad (La Esperanza) para que fuera atendido y poder salvarle la vida.



Uno de los veterinarios que lo atendió, Oscar Zorba, nos contó que llegó “planchado”, posiblemente con un golpe en la cabeza, y algunas otras nanas; pero afortunadamente con el tratamiento profesional y la medicación acorde, a la tarde se levantó y comenzó a mirar hacia todos lados, como no entendiendo donde estaba, o buscando confundido a sus dueños.



El machito, que tiene un collar en el que no se registra su nombre, seguirá al cuidado de la veterinaria “por el tiempo que haga falta”, dijeron.



También se supo que alguien de la familia, que sabía que el perrito Yorkshire viajaba en la fallida excursión turística, pregunto por él y se mostró interesado en poder tenerlo-.

…Si esto no ocurriera, no dudamos será cobijado por alguna familia federalense amante de los pichichos.



Dentro de tanta tristeza, una historia tierna para contar.