Robo a mano armada a comerciante: allanaron viviendas y "hay dos identificados"

Carlos Schmunk, jefe de la División Robos de Paraná

El hecho

La secuencia del hecho en fotos:

Policiales

Un asalto a mano armada ocurrió en un comercio, ubicado en calle Courreges y Paraguay de la capital entrerriana, aproximadamente a las 22 de este martes y fue cometido por sujetos que huyeron en un utilitario Citroën Berlingo.Este viernes, con el registro fílmico de cámaras de la zona, personal de Investigaciones logró identificar el vehículo utilizado para perpetrar el ilícito y a dos de las tres personas que se conducían en el mismo, detalló aSe hicieron dos allanamientos y requisas domiciliarias. Fueron realizados por la División Robos y Hurtos con colaboración del personal de la División Homicidios dependiente de la Dirección Investigaciones.- En barrio Los Lapachos (en calle Pública 1661), se notificó de la medida al buscado, una persona de sexo masculino de 24 años. Allí se secuestró “el utilitario Citroën Berlingo, de color blanca (utilizada por los autores del hecho), prendas de vestir, las dos cuchillas denunciadas como robada, un envase vacío de gaseosa Coca Cola de 1,5 litros, un teléfono celular marca Samsung”, se indicó.Autoridades judiciales dispusieron la correcta identificación en el lugar del propietario del utilitario.Schmunk puntualizó que uno de los identificados, el oriundo de barrio Belgrano, “tiene importantes antecedentes policiales y judiciales, por balaceras e ilícitos como el robo perpetrado el martes”.El dinero y el celular sustraído no fueron hallados hasta el momento. Trabajan para identificar a una tercera persona involucrada en el hecho.El asalto a mano armada ocurrió en el comercio ubicado en calle Courreges y Paraguay de la capital entrerriana, aproximadamente a las 22 de este martes y fue cometido por dos sujetos que huyeron en un utilitario Citroën Berlingo.

Todo el tiempo me amenazaban que me iban a matar

Según contó la víctima del robo, Pedro, a, los ladrones ingresaron al comercio y simularon ser clientes, “primero entró uno que venía de mangas cortas, guantes de lana y un barbijo de tela de jeans, al instante llegó otro y sacaron sus armas de fuego y empezaron a pedir todo el dinero”.Atemorizado por la situación, el comerciante les dio todo el dinero que tenía, unos 30.000 pesos y se llevaron botellas con gaseosa y cuando se estaban yendo le pidieron el celular. “Todo el tiempo me amenazaban que me iban a matar y fueron segundos muy feos”.“Los ladrones actuaban con tranquilidad, el que entró segundo la tenía bastante clara, en este país estamos acostumbrados a estas cosas, no me podía hacer el valiente porque había dos armas apuntándome”, aseguró.Pedro, detalló que tras el hecho, “la policía actuó muy rápido y al pedir la cámara de la zona supieron que los delincuentes se trasladaban en un vehículo utilitario blanco”.El joven muy angustiado sostuvo que “ahora queda seguir viniendo a trabajar, arriesgarnos todos los días y pedirle a dios que no nos pase nada, nos llevaron todo y solo queda seguir trabajando”.