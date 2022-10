Video: la huida de delincuentes que asaltaron "con dos armas" a comerciante

La secuencia del hecho en fotos:

Policiales Asaltaron a mano armada un comercio en Paraná y se llevaron dinero

Un asalto a mano armada ocurrió en un comercio, ubicado en calle Courreges y Paraguay de la capital entrerriana, aproximadamente a las 22 de este martes y fue cometido por dos sujetos que huyeron en un utilitario Citroën Berlingo.

Todo el tiempo me amenazaban que me iban a matar

Según contó la víctima del robo, Pedro, a, los ladrones ingresaron al comercio y simularon ser clientes, “primero entró uno que venía de mangas cortas, guantes de lana y un barbijo de tela de jeans, al instante llegó otro y sacaron sus armas de fuego y empezaron a pedir todo el dinero”.Atemorizado por la situación, el comerciante les dio todo el dinero que tenía, unos 30.000 pesos y se llevaron botellas con gaseosa y cuando se estaban yendo le pidieron el celular. “Todo el tiempo me amenazaban que me iban a matar y fueron segundos muy feos”.“Los ladrones actuaban con tranquilidad, el que entró segundo la tenía bastante clara, en este país estamos acostumbrados a estas cosas, no me podía hacer el valiente porque había dos armas apuntándome”, aseguró.Pedro, detalló que tras el hecho, “la policía actuó muy rápido y al pedir la cámara de la zona supieron que los delincuentes se trasladaban en un vehículo utilitario blanco”.El joven muy angustiado sostuvo que “ahora queda seguir viniendo a trabajar, arriesgarnos todos los días y pedirle a dios que no nos pase nada, nos llevaron todo y solo queda seguir trabajando”.