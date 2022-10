Camarógrafo herido con balas de goma: “Me vio y me tiró, estaba al lado de él”

Un camarógrafo de la señal de cable TyC Sports fue herido anoche con balas de goma disparadas por personal de la Policía Bonaerense durante los incidentes entre los uniformados y los hinchas de Gimnasia y Esgrima (La Plata) durante el partido con Boca en el Bosque.Se trata de Fernando "El Uruguayo" Rivero, quien resultó herido tras recibir tres balazos de goma en la zona de la ingle.Rivero realizaba la cobertura de los hechos y al grabar los incidentes entre hinchas de Gimnasia y la policía recibió la agresión de las fuerzas públicas."Me vio y me tiró, estaba al lado de él", relató la víctima en el programa "Presión Alta", que se emite en el mismo canal donde trabaja, en relación a la actitud del efectivo."Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde", reveló el camarógrafo.Además, agregó: "No se podía respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata".