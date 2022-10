Otorgaron probation para causante de siniestro fatal: hubo reparación económica

, aproximadamente a las 19 horas, en momentos en que Federico Arnold (floricultor de la zona de Rafaela), quien conducía una camioneta Toyota Hilux que llevaba un tráiler, colisionó de manera violenta contra un automóvil que se dirigía en sentido contrario y su conductor a raíz del choque, falleció en el lugar.El siniestro ocurrió en ruta 12, -entre Cerrito y Aldea Santa María. La víctima fatal,El tráiler “tenía daños previos, que el conductor no verificó. Los daños estaban en el enganche de la lanza del tráiler. Además colocó un suplementos de goma en forma indebida para eliminar ruidos metálicos para mayor confort de la circulación”, indicó en la audiencia Stratta, abogado defensor de Arnold, quien pidió probation, detallaAl seguir con la explicación del hecho dijo que “esto generó mayor esfuerzo en el enganche, el que se fracturó. Al no poseer debidamente colocadas las cadenas de seguridad, se desprendió e invadió el carril contrario, violentamente” y colisionó con un vehículo que se conducía por esa vía. Esta situación imprevista provocó que “ Héctor Omar Velásquez que se conducía en un automóvil Chevrolet Meriva , no pudiera reaccionar ante el hecho” y el violento choque le provocó severas lesiones que le causaron la muerte, describió.La causa se caratuló como “homicidio culposo por la conducción antirreglamentaria del vehículo y se le endilga a Federico Arnold en su calidad de autor”.Se pidió de parte del abogado defensor, probation (suspensión de juicio a prueba) para Arnold, por dos años, con la obligación de realizar tareas comunitarias (220 horas en total).Detalló que ya hubo “una reparación económica” a la familia, la que se concretó por la vía civil, en el ámbito de una mediación. Los familiares fueron indemnizados por la aseguradora del causante del siniestro fatal, expresó el fiscal.Por ser la primera causa que tiene Arnold, la justicia accedió a concederle probation.