El cuerpo quemado en un sillón pertenece a una joven y detienen a su expareja

Policiales Hallaron un cadáver calcinado en un sillón abandonado en un basural

El cadáver encontrado el martes pasado incinerado en el interior de un sillón abandonado en la localidad bonaerense de José C. Paz pertenecía a una joven de 24 años que estaba desaparecida y por el femicidio detuvieron a su expareja, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.Según las fuentes, el hombre señaló que no sabía nada de ella desde el 14 de septiembre último, aunque no había denuncias por averiguación de paradero en las seccionales de la zona.Los voceros indicaron que Rojas se mostró nervioso e incurrió en ciertas contradicciones al brindar su versión de los hechos, por lo que la Policía inició una pesquisa a través de la madre de la joven que entregó una foto, cuya prenda de vestir en la imagen coincidió con una retazo de tela secuestrado en el lugar del hallazgo del cadáver.Además, la mujer precisó que el sospechoso era "violento" con su hija, mientras que los investigadores determinaron que tenía antecedentes anteriores por violencia de género.Con estos datos, el fiscal Carlos Hermelo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 descentralizada de Malvinas Argentinas, dispuso la aprehensión del hombre por el delito de "homicidio calificado por el vínculo".El hallazgo del cadáver ocurrió el martes por la mañana en la esquina de General Balcarce y Miguel Cané, en José C. Paz, en el noroeste del Gran Buenos Aires.Vecinos del lugar que quemaban basura en esa intersección encontraron en el interior de un sillón, que también que era incinerado, un cadáver calcinado.De inmediato dieron aviso al 911, por lo que acudieron a la zona efectivos de la comisaría de la zona y personal de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.Posteriormente el cuerpo fue retirado y llevado a la morgue judicial para realizar la autopsia.Por su parte, Corina, vecina del lugar, contó al canal C5N que al "sillón lo tiraron hace como una semana, pasó un Renault Sandero blanco, con un sillón de un cuerpo atrás del baúl".Luego señaló que esa mañana la vecina de enfrente los llamó a ella y a su marido, porque luego de que se incinerara ese sillón, le pareció que había "un cuerpo humano"."Se veía el cráneo, era de un humano. Aparentemente estaba todo atado, varias partes ya quemadas, se veía solo la parte de la cadera, por ahí la parte de la espalda, pero no se distinguía lo que era", concluyó Corina.