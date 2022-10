Pidieron 23 años de cárcel para ex empleado municipal condenado por abusos

Se concretó la audiencia de cesura de un juicio por jurados populares que terminó la semana pasada con la condena de un padre y su hijo por delitos gravísimos contra tres mujeres con vínculos intrafamiliares.



Durante la audiencia en los Tribunales de Gualeguaychú las partes expusieron sus posiciones sobre la condena que recibirán los imputados. El juez técnico que dirigió el proceso judicial, Mauricio Derudi, fijó como fecha para la dar el monto de pena el próximo miércoles 12 a la mañana.



La Fiscalía estuvo representada por Lisandro Beherán, quien solicitó una pena de 12 años para el padre y que se apliquen los mecanismos legales al hijo ya que al momento de cometer los delitos era preadolescente. La Querella pidió 23 años de prisión.



El Jurado popular declaró culpable a E.D.P de los delitos de “amenazas simples“, “abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado a tres mujeres” y de “privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes”.



El hombre era empleado municipal y en 2021 abandonó su puesto de sereno cuando se fugó de la Justicia y huyó a Zárate -con una de las víctimas-. El condenado fue capturado por la Policía de Gualeguaychú y se liberó a la joven que, en su momento, declaró ante la Fiscalía de esa ciudad bonaerense y luego reiteró la denuncia ante Lisandro Beherán.



También declaró culpable a H.D.P del delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado”. En este caso, el joven abusó de una de sus hermanas en un contexto intrafamiliar cuando eran menores de edad.



El trabajo de la fiscalía

"Se investigan hechos de abusos sexual y de violencia de género en un contexto intrafamiliar. El jurado popular dispuso un veredicto condenatorio del padre contra su propia hija -que era menor en un tramo del proceso- por abusos sexuales reiterados y por amenazas en contexto de género contra la pareja previa del imputado y a su ex pareja primaria", describió Beherán a Reporte 2820.



El Ministerio Público Fiscal desarrolló una tarea muy cuidada para lograr que las víctimas declaren contra sus propios familiares y logró acreditar los hechos ante el tribunal ciudadano.



"A la persona condenada por abusos y amenazas se solicitó una pena de 23 años de prisión", explicó el fiscal respecto del ex empleado de la Municipalidad de Gualeguaychú.



Fue diferente en cuanto a su hijo: "Con respecto a una persona de esa familia condenado por abuso sexual se tiene en cuenta que era menor al momento de los hechos y no se puede hacer un pedido de pena, conforme a la Ley que establece que previo a la petición de pena, una vez que quede firme la sentencia, debe realizar un tratamiento y pericias para poder determinar la necesidad de pena y la cuantía de la misma, siempre disminuido respecto de un abuso cometido por un mayor", puntualizó Lisandro Beherán.



El Coordinador de Fiscales recordó que "esta investigación comenzó en agosto de 2021 hasta noviembre con el mayor prófugo de la Justicia y fue localizado gracias a una brillante labor policial comandada por el jefe de Investigación local Ruíz Moreno que logró el hallazgo de esta persona en Zárate y desde su detención cumplió prisión preventiva en la Jefatura Gualeguaychú hasta la concreción del juicio por jurados".