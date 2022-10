Hallaron asesinado a golpes a un adolescente que había desaparecido

Un adolescente de 16 años que se encontraba desaparecido desde el lunes a la noche, fue encontrado asesinado a golpes en un descampado de la ciudad bonaerense de Tandil.El hallazgo tuvo lugar en la tarde del martes y a víctima, identificada como Santiago González, tenía golpes, hematomas y una lesión en uno de sus ojos, que podría haberse producido por un balazo.Además, fue encontrado sin una zapatilla y no contaba con su celular o alguna documentación, mientras que la bicicleta con la se solía mover estaba en su casa.Los investigadores sospechaban de una posible venganza personal para explicar el crimen, cometido con una saña inusual, aunque no estaría dirigida a la propia víctima sino a un familiar cercano con antecedentes delictivos.El cuerpo de González fue hallado gracias a un vecino que pasó por Falkner y Chapeaurouge, en Cerro Leones, pero la Policía no descarta que lo hayan matado en otro lugar y luego abandonado en dicha zona.La causa es seguida por el fiscal Gustavo Morey, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 descentralizada en Tandil, Departamento Judicial Azul, quien ordenó una autopsia con el objetivo de que se determine por qué murió el adolescente.Según trascendió en medios locales, una cámara de seguridad detectó al chico con vida por última vez en una plaza, a la que descendió de un auto junto a otros sujetos que intentan identificarse.Los restos del joven fue velado por varias horas y este miércoles a las 11 fueron inhumados en el Cementerio Municipal de Tandil en medio del dolor de sus familiares.El crimen del adolescente generó profunda conmoción en la comunidad de Tandil, especialmente en la Escuela 16 de Cerro Leones, de donde era alumno, y fue recordado por las autoridades como un joven "tranquilo, de buena conducta y sin antecedentes violentos o problemáticos".Las autoridades de la escuela decidieron suspender la Fiesta del Picapedrero que estaba prevista para este domingo.En tanto, la comunidad educativa y vecinos del paraje realizarán una concentración este jueves a las 11, en la Plaza de la Democracia, en el mismo Cerro Leones, para llevar adelante un Minuto de Silencio en honor al chico, además de elevar un reclamo de justicia.