Una prueba vincula a Pachelo con un revólver similar que el usado en el crimen

Un investigador privado contratado por la familia de María Marta García Belsunce exhibió un video que filmó con una cámara oculta en el que el encargado de la tosquera de la familia de Nicolás Pachelo le confirmó que para la época del crimen el exvecino de Carmel tenía un revólver y que lo acompañó a comprar proyectiles .32 largo, el mismo calibre con el que mataron a la socióloga con un arma que nunca fue hallada.La jornada 30 del juicio por el crimen de García Belsunce, que tiene como principal acusado a Nicolás Pachelo (46), comenzó con la declaración del detective privado Carlos González, contratado por la familia de la socióloga asesinada.El testigo contó que fue contratado a principios del 2003 por John Hurtig, hermano de María Marta, luego de que se enteró que Pachelo (46) había entregado unos objetos robados en un local de compra-venta.González indicó que luego volvió a ser contactado por Hurtig, quien se había reunido con Francisco Pachelo y éste le había confesado que creía que su hermano Nicolás había asesinado a la socióloga."John siempre estaba ansioso, quería averiguar. Francisco le dijo que (Nicolás) andaba armado, que había tirado tiros en la tosquera y que compraba balas en Del Viso, que le decían 'la pajarera', y en una cerrajería. Empezamos a buscar y ubiqué ambos lugares", precisó González ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.El investigador les mostró a los magistrados un maletín que contenía una cámara filmadora y un micrófono, con el que realizó las distintas grabaciones que se proyectaron en la sala de audiencias, y aclaró que su trabajo fue certificado por una escribanía.Previo a la exhibición de las filmaciones, el fiscal Andrés Quintana extrajo de un sobre 12 proyectiles que había adquirido González en su pesquisa, momento en que la defensa de Pachelo, en particular el abogado Marcelo Rodríguez Jordán, expresó que era una "prueba ilegal", que "la libertad probatoria tiene límites" y que se oponía a la exhibición de las balas y las grabaciones.El juez Ecke no hizo lugar al planteo de la defensa, por lo que se exhibieron los distintos videos en los que se ve primero a González yendo a una vidriería, a la cerrajería y a 'la pajarera' para comprar los proyectiles, y luego dos entrevistas con Mario Rivero, encargado de la tosquera propiedad de la familia Pachelo.En las primeras filmaciones se ve cuando González, mediante la cámara oculta, muestra cómo se dirige a los lugares ubicados en la localidad de Del Viso, partido de Pilar, donde finalmente adquiere los proyectiles calibre .32 largo.Luego se presentó otra filmación en la que se entrevista con el encargado Rivero, llevada a cabo en noviembre de 2003, según detalló el testigo.Con el alambrado del predio de por medio, se ve que González comienza al dialogar con Rivero y le comenta algo sobre el robo de dos armas -una escopeta y un revólver calibre 38- que había sufrido un vecino.En un momento, el investigador introduce el nombre de Pachelo a la charla, cuando le pregunta a Rivero si lo había visto en los últimos días y si había ido con él a comprar proyectiles tiempo atrás.Rivero afirmó que fue a comprar balas calibre .32 con Pachelo y que éste tenía efectivamente un revólver "calibre .32 largo, plateado medio blanco"."Compró 15 balas. El revólver era un .32 pero no recuerdo la marca. Estuvimos en dos armerías, me bajé yo. Fue por septiembre, octubre o noviembre (del 2002), hacía calor ese día", afirmó Rivero.El encargado de la tosquera sostuvo en la filmación que Pachelo "no quería bajar porque tiene un problema, después del lío del country", por lo que lo esperó en la esquina del local, a lo que los fiscales indicaron que fue en referencia a los robos de un palo de golf en Carmel."Él (por Pachelo) me dijo 'este revólver te lo voy a dejar para vos', vino y lo probó, pero no salían todos los tiros, salieron algunos. No sé si eran las balas o el revólver", se escuchó decir a Rivero.El hombre también agregó que no volvió a ver ese revólver y que él le había pedido el arma luego del robo que sufrió su vecino.El último video exhibido fue filmado en 2005, también en una cámara oculta, y fue nuevamente Rivero quien en esta oportunidad dejó ingresar a González a la tosquera y le dijo que ahí Pachelo había disparado "seis o siete veces" con el revólver calibre .32 largo.La fiscalía presentó el certificado de defunción de Rivero, quien falleció en enero de este año.La declaración del testigo fue seguida con atención por Carlos Carrascosa, viudo de María Marta, y Horacio García Belsunce, hermano de la socióloga, quienes hoy acudieron a presenciar el debate a los tribunales de San Isidro.